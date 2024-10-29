本周FOCUS．採訪手記：「甜心」校長：不要阻同事休息

【明報專訊】教育局在本學年推出《4Rs精神健康約章》（下稱《約章》），當大家都聚焦於怎樣提升學生的精神健康，其實《約章》都有提及學校需要關注教師的身心健康。講起「惜住」教師團隊，腦海即時想起兩個人，分別是天主教領島學校校長李安迪和五邑鄒振猷學校校長鄭麗娟，他倆都是記者心目中的「甜心」校長。

認識李校長的日子比較長，他有句口頭禪︰「不要阻同事休息。」話說記者的工作，無分晝夜、假期，寫起稿來，有資料想補充，便會馬上聯絡受訪者。我試過好幾次在傍晚時分或假日找李校長，他都非常友善地解答，但若要麻煩到他的教師嘛，他就毫不「畀面」，一口拒絕︰「他們都放工了，不要阻同事休息，明天再處理吧！」雖然屢次被李校長請食檸檬，但我沒有不快，反而很欣賞他的舉動，覺得他是超好的「老闆」，為同事擋了很多無謂的騷擾。假如職場上，多些像李校長的上司、僱主，打工仔的精神健康一定會更好！

至於鄭校長，是一個非常寬容體貼的人，她花了很多心思，去建立一支有歸屬感的教師團隊，彼此支援。除了在訪問中提及，她會幫同事騰些空堂來開備課會，免卻披星戴月之勞，也讓教師輪流外出午膳，又開展互相守護的「Secret Angel（秘密天使）」計劃，還會在教師專用的café，替每個壽星仔女開生日會……誠然，現在做教師工作量龐大，但遇上「甜心」校長，辛苦得來，至少感覺溫暖。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第525期]