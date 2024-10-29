6A爸媽：夫婦相處 接納當刻需要

【明報專訊】蘇永康有一首金曲《男人不該讓女人流淚》，大致就是男人應該要好好對待身邊的女人。但現實生活中，往往就是夫婦相處之間充滿火藥味，甚至乎丈夫並不懂得太太為何生氣，生活充滿矛盾。其實，每次太太生氣也是有「原因」的。

造成兩夫婦吵架的原因有很多，大部分都並非即時產生的，而是日積月累的結果。所以當你發現太太因小事而生氣，有可能其實她已經累積很多不滿了。

瑣事引爆家庭大戰

此外，當對方表現跟自己期待有落差的時候，也很容易會怒火中燒。而當另一半生氣的時候，還在問他們：

「為什麼生氣呢？」

「為什麼你不明白我？」

「為什麼你這樣表現得不耐煩？」

這樣往往會令情况火上加油，久而久之不滿便日積月累，小事變大事。

其實，家庭相處本身就充滿問題，平時簡單一句，卻可以成為爆發點，尤其關於家裏的瑣碎事，稍有不慎，便會引火自焚。

例子：家裏東西亂丟，太太要幫手執拾，每次都會埋怨：「你每次都亂丟垃圾。」

而丈夫會反駁：「點會每次，我只是間中忘記亂丟一次垃圾吧。」

不知道大家有沒有看出問題所在？其實，太太的重點是投訴丈夫亂丟垃圾，而丈夫的重點在於「每一次」， 兩個人的討論根本不在同一基礎上，是不會有結果的。最終只會影響關係，反面收場。

不吝嗇讚美說話

要雙方都在同一基礎上討論，才是解決問題方法的不二之選。這種善意溝通要做到並不容易，先要心平氣和討論事件。可是現實中，往往都被情緒打擾，要心平氣和溝通談何容易？

接納對方的做法跟自己期望有差異，亦是其中一個達到善意溝通的方法。6A教育裏面，接納是關係的基礎，夫婦之間關係本來就是深厚，要做到接納對方應該並不太難，不需降低自己對他的期望，只需要當對方達不到自己期望的時候，我們調整一下就可以。

適當地讚賞另一半，也是認同對方付出的方法，縱使對方未必一定符合自己期望，但仍然可以找到長處加以讚賞或肯定。世上沒有人不喜歡被讚賞，無論是男人或女人，都希望從對方口中得到被肯定的言語。所以，不要吝嗇把讚美說話由我們的嘴巴裏吐出來。

換角度為對方想想

大部分時間，我們總是站在自己角度思考，如果調換角色，可能會顧及對方感受，這樣也是接納的一種。

例如，夫婦之間日常對話可能很平常，沒什麼大不了，但心思比較細密的太太，未必這樣想。她們認為溝通很重要，也希望另一半能夠給自己機會，把自己的心裏想法說給對方知道，而丈夫有沒有把握或營造適合的氣氛互相溝通，說說心底話？另一邊，太太亦都應該體諒，丈夫有時想靜下來，有不太想說話的需要。

互相遷就，互相體諒，對方總會感受到。除要接納對方長處短處以外，接納他這一刻的需要也是非常重要的。如果夫婦之間能夠有足夠默契，知道對方這個時候的需要，而加以配合的話，夫婦關係應該能夠更進一步。

文：Vinic爸爸

作者簡介：3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第525期]