讀寫障礙：過來人克服讀障 授學習技巧 找對方法 由滿江紅到科科distinction

對於獲得香港救助兒童會首屆「救助兒童獎」的個人組獎項，Twiggy認為是對她及其團隊的認同，更希望藉着這個國際機構，讓更多人明白讀障學童的需要，也使家長知道，縱然子女有讀障，仍有很多出路，亦不一定讀不成書的。（賴俊傑攝）

【明報專訊】「只要找對方法，沒有孩子是學不到的！」這番話，出自有讀寫障礙（下稱讀障）卻取得雙碩士學位的陳卓琪（Twiggy）口中，特別有說服力。由幼稚園、小學到中學成績表皆「滿江紅」，到在海外大專院校升學變科科distinction（優異級），Twiggy並無仙丹，只因在恩師良友啟發下，她漸漸探索出適合自己的學習方法。心繫一班讀障學童的Twiggy，10多年前，毅然放棄薪高糧準的主流學校教師職位，創辦教育中心，專為讀障學生提供學習技巧訓練。這個「俠女」，最近獲香港救助兒童會頒發獎項，表揚她在兒童教育方面作出的貢獻。

文︰沈雅詩

假如有時光隧道，重回上世紀80年代小Twiggy上學的現場，看到這個每天在校門前哭哭啼啼的小女孩，又或是窺探一下她在課室的表現，活像「文盲」一樣，寫不到、讀不到，相信誰也料不到今天的Twiggy，會擁有註冊教師和註冊社工兩個專業身分！

抗拒上學做功課 無法認讀常見字

Twiggy從幼稚園到初小，每天都是哭着上學的，她如此拒抗，是因為恐懼：「我覺得學校是一個很恐怖的地方，我總不明白自己要在這裏做些什麼，只是覺得遇到很多困難，為什麼其他同學看似很容易的事情，但我卻怎麼做也做不到呢？」Twiggy舉例，即使在幼稚園，都需要做些簡單的堂課及小任務，但不知怎的，唯獨是她，永遠不成事，「例如學扣鈕，因為手眼協調能力弱，我是學不識的；又如剪紙，連怎樣控制好那把剪刀，我都掌握不到」。

隨着年紀漸長，接觸文字機會愈來愈多，小Twiggy更強烈感受到自己的「與別不同」，「在寫方面，我學過的字，很多時腦裏面都『抽』不出來，或會『抽』錯同音字或形近字出來；至於讀的情况，有時一些我見過甚至默書默到出來的字，但當我在課本再遇見時，我可以完全認讀不到」。Twiggy補充，現在不時有家長問她，孩子讀書差是否代表有讀障呢？她會肯定回答︰「不是。」「讀障說的是一些很常見、理論上不用刻意溫習的字，例如中文『在』、『就』、『這』、『還有』，英文the、that、there，我們都很大可能認讀不到、串不到。」

雖然現實世界沒有時光隧道，但Twiggy在她創辦的教育中心，卻經常看見昔日的自己，「印象比較深刻的，是有個小四男生，他一年多前初來時，有很多行為問題。我房間有個豆袋梳化，小男孩會把自己的頭藏在豆袋內，我想叫他做少許習作，他便會大哭、大叫，吵得整間中心都聽到，又會不停問為什麼要他寫？他不想寫、他寫夠了！媽媽每天跟他做功課，都混亂得像打仗一樣。望着這個小朋友，我覺得他很像以前的我」。

小Twiggy同樣很厭惡做功課，「因為做錯機率很高，抄生字都會抄錯，然後反覆改正，但我不明白問題出在哪裏，又解決不到，我會很『䒐䒏』，試過大力扯自己頭髮，最終連一撮頭皮也扯掉了，也衍生很多行為問題，包括撕爛功課、把所有鉛筆折斷。我現在會跟家長說，孩子每個行為背後都有一個原因，最重要是找出原因是什麼？小時候，我是因為感到很挫敗、很沮喪、很害怕，所以我不想做功課」。

難融入朋友 運動打開社交之門

近年社會對有特殊教育需要（SEN）學童的認知多了，學校在及早識別有學習困難小一生的把關工作上，做得相當成熟，跟成長於1980年代的Twiggy，情况差天共地，「我媽媽是一位精神科護士，她很早已察覺到我跟妹妹很不同，妹妹讀書很叻，不用她操心，但我卻是無論她怎樣教，都學不懂，她知我不是懶惰，而是根本吃不消。媽媽曾帶我看精神科醫生，奈何當時醫生只說我可能年紀尚小，建議再觀察多一會；她又見我每天都『喊到嘔』，擔心我可能胃有事，於是帶我去照胃鏡，媽媽能做的都做了，但始終找不出我到底有什麼事」。

或許不少人都以為，讀障只影響學業成績，「殺傷力」不大，但就Twiggy的經歷，其實並不盡然，這種特殊學習障礙，幾乎催毁了她整個童年，單從她提供給記者的童年照看，每張都是眉頭緊皺、「苦口苦臉」，可以想像小人兒當年有多不開心。「我初小的時候，沒什麼朋友的，很多時休息都是自己一個人，不是我不想融入，而是在班裏面，我是眾所周知成績很差的人，沒有同學會想跟我玩，就是分組做project或要合作完成任務，都無人願意接收我，其實很難受的。」

直至高小，Twiggy遇上她人生第一位恩師，其體育教師，這名教師讓她看到自己的運動天賦，使她成功躋身學校田徑隊，也藉此打開社交之門，「這位體育老師不是只叫我參加比賽，還給我很多機會學習怎樣去組織團隊、培養我的責任感等。我真的很感恩生命中有這位老師的出現，事實上，我後來在港大讀書拿到的獎學金，都是跟領導能力或運動有關的」。

在英確診讀障 恩師「腦圖」助學

第二位恩師，是在英國遇上的。Twiggy 12歲時，與妹妹一起到英國留學，但其初中時的成績，同樣慘不忍睹，及至16歲在校內考GCSE模擬試時，還是7科U（ungraded，未能評級），到應考第8科PE時，體育教師收到Twiggy那份「鬼畫符」的試卷，開始起疑，遂叫她來，用口頭再去考她一次，結果Twiggy統統答得出來，校方遂安排教育心理學家跟她做評估，一直困擾其10多年的謎底亦終於揭開，她確診有讀障。

學校隨即找來一名退休教師單對單協助Twiggy，亦即她口中的第二位恩師，「猶記得第一堂，老師問我︰「『Twiggy，你不懂什麼呀？』其實我最怕老師問我這個問題，因為讀障學生有一個共通點，就是我們無法把每個章節學到的知識，連結在一起，形成一幅大圖畫，對我們來說，平日所學的，都是零零碎碎，因此很難知道自己掌握了什麼，或者未學會、不明白的是哪些。」這名教師嘗試用「腦圖」幫Twiggy有系統地歸納知識，理清思路，「這位老師令我人生第一次感受到，什麼是讀書，以及知道自己究竟不明白什麼，曉得去提問」。

得到恩師的用心教導，令Twiggy在GCSE順利過關，能在原校升讀Year 12（中六），可惜好景不長，恩師後來離職，「未滿師」的Twiggy瞬間打回原形，更慘遭學校勸退。「老師預計以我的成績，是無法入到大學的，勸我不如出來社會工作。那刻，我恍如晴天霹靂，我走進一個森林放聲痛哭，我不知怎樣向家人交代。」最終，她轉到Kingston College修讀National Diploma（學歷與英國A-Levels相等），因禍得福，更從此踏上青雲路！

同窗啓發 體驗式學習成轉捩點

「我在College的學習模式，跟以前有很大分別，除了學習理論，還有很多實務操作的機會，這是我人生一個很重要的學習轉捩點。我由科科不及格、被人『踢出校』，到我在College科科distinction，獲發獎學金考入香港大學，這令我深深體會到，其實沒有一個學生是學不到的，問題在於是否找對方法！」Twiggy在港大取得體育科學及康體管理學士學位後，之後還分別取得中大社會工作碩士和港大融合及特殊教育碩士。

但Twiggy再三強調，讀障由始至終都沒有離開過她，尤其攻讀學士、碩士，要閱讀大量文獻和寫論文，對她來說，都不是輕鬆的事，幸運是有好的同窗啟發她，加上人長大了，逐漸摸索到克服讀障的技巧和方法，「現在我也會告訴家長，教導讀障子女時，既要把知識、概念拆分成細項，但同時亦要把它們建構成一幅大圖畫，讓小朋友清楚知道自己在學什麼；也要多運用視覺、圖像，例如請孩子一邊念，一邊按文章的描述繪成圖畫，這會有助他們去理解；多些給他們透過『動手做』去學，讀障學生比較需要體驗式學習」。

[Happy PaMa 教得樂 第526期]