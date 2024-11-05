A苗園圃：出入精神科（下）

【明報專訊】上回說到，小兒子因精神科醫生一句不需要再覆診而歡呼，而我則有深刻的感受。因為毋須藥物治療，小兒子一年只需覆診一次。疫情3年，先是精神科醫生離職，後因覆診大樓裝修，在等候新醫生和轉換覆診地點期間，要多次改期，最後我竟然把這事完全忘記了。轉眼間脫期超過一年，結果要重新排症。

小兒子上一次到精神科仍是個初小生，因脫期原本打算不再排期覆診了，但隨着他長大，在就讀小六那年，觀察到他因衝動而犯錯的情况日漸加劇；在教師督促下，我意識到升中前帶他見醫生的必要……出乎意料，當精神科醫生詢問了一系列生活情境題後，認為他處事理智，也有適當的自控能力，宣布毋須再見。我之所以感受深刻，皆因已有心理準備，小兒子的衝動情况或需配合其他治療方法，誰知醫生反倒給予我們信心，並展望升中有好的新開始。

多重考慮 服藥提升專注力

大兒子見精神科的考慮和經歷又如何？很多家長抗拒藥物治療，最常聽見的原因是擔心副作用（例如服藥孩子會長不高或長期食藥會傷腎）、害怕被標籤、擔心依賴藥物等。大兒子大概是小學三年級時開始服用專注力提升藥物，這個決定實在不易！當年我和先生主要有以下幾項考慮：（1）他是「雙料」孩子，即自閉症（他主要有亞氏保加症特徵，例如是對朋輩缺乏同理心，接受新事物較困難等），兼有專注力不足；（2）課堂上會玩文具、傾談，甚至離位，極易分心；（3）在學校跟同輩起爭執是家常便飯；（4）在家經常有意無意挑釁弟弟，家無寧日，影響家庭和諧；（5）參考一名相熟兒童心理學家的客觀分析，「服用專注藥，孩子在校有效投入課堂，一他不會因在課堂上分心而被老師標籤為壞學生，二他會比較容易接收老師的教導和指令，三在白天的時候，他在學習、做功課及與同學相處等各方面都大致順利，那麼到晚上你兩夫婦就不用與他糾纏於功課上，可騰出親子時間，在輕鬆氣氛下幫助他人際關係的成長」。我和先生仔細衡量過，服藥對他在小學階段的幫助是重要的，而不服藥所引致的問題會很長遠……

從成長需要出發 不戴有色眼鏡

不知不覺，大兒子已踏入高中階段，過去8年多，每隔3至4個月便到精神科覆診一次；從前是爸媽主導與醫生對話，近年是他主動向醫生說出服藥效用、感受和需要。回想第一次服藥時，我清楚向他表示，服藥是幫助他課堂上不再發「白日夢」，到有一天他認為自己有能力專注時要主動表達，適時停止服藥。

感恩大兒子並沒有因服藥而長不高，他知道藥物是一種幫助，所以並沒負面感受。作為父母，當然擔心他長期食藥會傷腎，醫生定期要他驗血，我們都密切關注他的健康狀况。

希望透過一連兩篇「出入精神科（上）及（下）」，幫助更多父母了解有特殊學習需要的孩子需要看精神科的原因，並明白看與不看對孩子有什麼影響。父母千萬不要戴有色眼鏡看待精神科，也不應該單方面拒絕任何一種治療方式，考量的重點必須從孩子的成長需要出發，把握幫助他們的時機。

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

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[Happy PaMa 教得樂 第526期]