感講你知：孩子機不離手 如何是好？

【明報專訊】孩子成為「低頭族」，終日沉迷上網、「講極唔聽」，相信是很多家長的煩惱源頭。東華三院心瑜軒近期的調查發現，三成半家庭因同住孩子使用電子產品而增加衝突，其中小六家庭的數字更逼近五成，不但令家長的精神健康轉差，嚴厲的教養更會增加孩子過度使用電子產品的情况，演變成惡性循環。以下讓我分享3個「善意溝通」的方法，希望幫助家長促進親子溝通，提高子女的「自我認知」和「自我管理」能力，戒掉「機不離手」的壞習慣！

先處理自己心情 再處理事情

「善意溝通」鼓勵我們在「同理他人」前，先「同理自己」，覺察和接納自己的感受，盡力確保自己有充分空間時，才與別人連結，避免產生傷害。因此，當在與子女相處時感到壓力，大家可以用不同方法平復自己的情緒，例如輕輕握手5秒，由1數到10，深呼吸5下，好好愛自己才能好好愛孩子呢！

美國精神科醫生 Daniel J. Siegel在他的名著《教孩子跟情緒做朋友》中，將人的大腦比喻為兩層高的房子，分別是上層腦（理性腦）和下層腦（情緒腦）。當人處於平靜狀態，上下層腦緊密連結，人能作出理性選擇，有效接收資訊和表達自己，甚至同理他人。然而，當人承受壓力、攻擊或批評時，下層腦會變得不穩定，像地震一樣，整棟房子隨之變得不穩。這就是為何有些孩子受到嚴厲責備時會變得激動，「聽唔入耳」家長的說話。同樣，當家長情緒不穩，他們也難以連結理性腦，去同理孩子的感受和需要，並開啟有效對話。

啟發式提問取代命令 提升自我認知

「善意溝通」提倡「我們所做的每件事都是為了滿足自己的需要」，當我們的需要得到滿足，就會帶來正面感受，促進我們的身心靈健康。電子產品也未必是萬惡之源，縱使過度使用或令孩子分心、損害健康，阻礙學生滿足「效率」和「休息」等需要，但電子產品同時能幫助孩子促進人際關係、搜尋有用資訊，有助學生滿足「友誼」和「學習」等需要。在資訊爆炸的年代，即使是大人，很多人都會懼怕錯失資訊（Fear of Missing Out, FOMO），與朋友圈或世界脫節，頻繁使用電子產品則能滿足「安全感」的需要。

因此，與其只是限制或禁止孩子使用電子產品，家長可用「啟發式提問」取代命令，引導孩子了解自己使用電子產品的需要或原因，也幫助孩子思考會否忽略了其他重要的需要，例如：「我想知多啲你睇緊啲咩，你可唔可以同我分享吓呀？點解你咁鍾意睇呢個嘅？」「我見到你睇咗一個鐘片，隻眼會唔會覺得攰呀？」此舉能提升孩子的「自我認知」，使他們往後能有意識地選擇是否使用電子產品。

平衡不同需要 建立健康新習慣

在凱瑟克基金資助下，我們根據「數碼智商（DQ）」框架設計有關科技使用的「社交情意教育課程」，幫助學生安全和負責任地使用電子產品，並面對科技帶來的交友、個人價值等挑戰。

其中一課「需要魔法版」，教導學生按照休息、學習和玩耍3種需要平均安排不同活動，盡量避免偏向其中一種而帶來負面影響。學生在課後的一星期記錄當天休息、學習和玩耍的時間，回校與同學互相分享自己的實踐，培養他們的「自我管理」能力。此課也牽涉「善意溝通」的概念——「健康的人可以透過不同策略滿足同一個需要」，指的是即使「玩耍」的需要也不止是「打機」能滿足到，做運動、桌遊等也是有效的策略，因此家長可引導孩子思考不同可能，避免過度使用電子產品。

萬事起頭難，家長可幫助孩子由小事做起，建立一些具體、容易開展的新習慣（列明何時、何地、做什麼），例如每日飯後花15分鐘到樓下散步，其間不用任何電子產品，逐步減少電子產品對孩子造成的負面影響。

文：李楚倩（「JUST FEEL感講」項目主任）

作者簡介：註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

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[Happy PaMa 教得樂 第526期]