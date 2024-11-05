增添父能量：子女最愛聽到爸爸的3句話

【明報專訊】子女在成長過程中，特別渴望得到父母的支持和肯定。最近一項調查顯示，小學生最想聽到的話往往是那些充滿支持和鼓勵的語句。筆者最近帶兒子去兒童遊樂場玩樂時，眼見一名爸爸氣冲冲地對兒子破口大罵，更說了幾次「到底要我講幾多次？」以及問兒子「喊完未？」其兒子不僅淚流滿面，更低頭逃避旁人的目光，原本快樂的遊戲時間，最後卻以不快樂的形式作結。而調查顯示子女最反感的，就是父母使用「命令式」語言。爸爸如何避免這種溝通誤區，並促進更好的父子關係呢？以下3點溫馨提示，希望幫助爸爸更好地與子女溝通。

1. 隨時幫助子女

爸爸在子女的成長路上，是他們隨時的幫助，尤其在困難的時間。當子女向你求助時，請避免說：「你要學會自己解決問題。」爸爸可以明確地告訴他們：「將來長大了，遇到什麼困難都可以回家的。」這樣的語句能讓子女感到安全和被愛，知道父母始終是他們的支持者。無論未來遇到什麼困難，家庭和家人永遠是他們的避風港。

2. 互相尊重彼此想法

爸爸若能尊重並聆聽子女的意見和想法，能增強他們的自信心和自尊心。若你未必同意子女的想法，請避免說：「你仍是小朋友，有很多事情是你不明白的。」你可以先向他了解想法背後的理念，再溝通或商討大家都認為可行的方法。不論子女向你分享什麼想法，爸爸可以明確地告訴他們：「爸爸尊重你的想法。」這樣的表達方式能讓孩子感受到被尊重，有助於培養他們獨立思考的能力。

3. 表達肯定與驕傲

在華人社會中，爸爸運用言語去表達讚美和欣賞仍有很大的進步空間。若子女知道爸爸以他們為榮，不僅能激勵他們，還能幫助他們建立自信。若子女在學業或興趣發展的結果未如理想，請避免說：「我已經提醒了你應該努力啦！」若爸爸眼見子女已經盡力了，可以明確地告訴他們：「不愧是我的兒子/女兒。」這樣的肯定能讓子女感到自豪，並鼓勵他們追求更高的目標。

在子女步入青少年時期之前，爸爸應該多用正面鼓勵的語言來建立父子關係。以上的建議都是促進子女心理健康和自信心的重要方法。這些正面的語言不僅能增進父子關係，還能為子女的成長奠定穩固的基礎。我相信每個爸爸都能成為子女心中最值得信賴的依靠，並且成為他們健康快樂成長的同行者。

文：黃格平（兩個兒子的爸爸，喜歡與年輕人探討家庭價值，與好爸爸中心一起塑造新一代爸爸角色）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

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[Happy PaMa 教得樂 第526期]