體驗館：沉浸式體驗 邊玩邊學投資理財

體驗館入口通道兩旁可以看見「錢家」各個角色，而地上更設有投影互動圖案，當參加者走過通道時，會有星星等圖案隨着他們的步伐移動。（黃志東攝）

【明報專訊】投委會理財教育體驗館今年3月開幕，是全港首個數碼體驗模式理財教育體驗館，而且免費入場，公眾可透過各種沉浸式體驗和互動遊戲，邊玩邊學投資理財知識。

體驗館內的設施，主要把模擬情境融入遊戲中，玩法各有不同，無論是大人、小朋友或長者，都有適合他們的內容，而不同的體驗遊戲亦有不同的學習主題，家長更可和小朋友一起探討理財問題和合作解難。如「理財農場」講述如何分工合作以耕作來掙錢，玩家需要用鏟子「收割」農作物，並要做一些正確的財務決定，才可享受豐收的喜悅；「買餸有預算」則讓大家一起跟錢嫲嫲到超市買餸，讓大家在超巿場景內選擇產品把它放在購物車內，並按計劃消費。即使年幼小朋友都可透過「夢想塗鴉」互動填色遊戲，把喜歡的物件如渡輪、彩虹等上色，完成後投放在以維多利亞港、尖沙嘴鐘樓及獅子山的美景做背景的屏幕上，實現自己心中夢想。

■投委會理財教育體驗館

費用：免費（每節約1小時）

開放時間：上午10:00至晚上6:00，最後入場時間為下午5:00

網上預約：bit.ly/3BRsrMe

地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠（The Mills）3樓304號

查詢：2394 7822

[Happy PaMa 教得樂 第527期]