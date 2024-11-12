本周FOCUS．採訪手記：俏皮媽媽與百變熊貓

【明報專訊】今期封面故事主角，是2004年溫哥華華裔小姐及2005年國際華裔小姐競選冠軍李亞男。或者因選美出身，她一直給人高貴大方的感覺，甚至帶一點冷艷氣場。準備訪問時，還擔心她是個說話不多的「i」人，亦是記者最怕遇到的受訪者；想不到原來她很和藹可親，未知是否受另一半（王祖藍）的影響，言談間更不乏幽默語句，扮女兒說話的語氣和眼神亦很俏皮，令人完全忘記上海出身的她其實母語並非廣東話，十分佩服。

李亞男談親子經 一洗冷艷氣場

李亞男提到她的me time是投入繪畫之中。不約而同，本期另一個採訪主題也跟繪畫有關。某個周末，記者到商場採訪一班幼稚園學生與家長一起「畫熊貓」，當中有不少令人驚喜的設計，有設計師媽媽預先把草稿繪畫在平板電腦上，亦有熱愛藝術的參加者以叔父身分陪侄女參與，每個人都十分投入。我特別印象深刻的，是年紀小小的孩子為熊貓模型上色時，竟可以這麼投入和安靜。我們常說親子活動能夠增進父母與子女的溝通和感情，很多家長或者苦惱於「到底陪他做什麼」，但其實簡單談談天，又或者一同拿起畫筆合作完成一份作品，都足夠消磨大半天，也令家長更明白子女的愛好與專長，專注力是否足夠等。難怪大家都說藝術能陶冶性情，此言非虛呢。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第527期]