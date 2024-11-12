家家有禮：走入聖誕風車 變身大麻成

【明報專訊】今年聖誕，置富Malls與本地人氣角色大麻成合作打造出「置富Malls×Cheap Century 聖誕Amaze城」。只見平日麻甩搞笑的大麻成，換上全新聖誕造型，化身「城中型男」，與其他角色包括作者蘇泳康（筆名）、小麻成、阿婆及叔公等一起歡度佳節！

在聖誕Amaze城中，大小朋友將與大麻成一起探索4大主題場景，包括馬鞍山廣場的月巴市集，+WOO嘉湖的爆肌朱古力工房，置富都會的瘋狂遊樂場，以及置富第一城的奇趣花園。每個場景都充滿節日氣氛，其中在馬鞍山廣場舉行的月巴市集，不僅有精心裝飾的攤位，還有5米高的巨型風車塔，內有一面可讓大家穿上大麻成打扮的哈哈鏡，記得打卡留念。

此外，11月23日至12月22日的每個周末，更有大麻成主題遊戲攤位「大麻成掟波神射手」及「大麻成雙桿入洞顯身手」，讓孩子們挑戰手眼協調力，贏取美食現金券！只要於指定商場內以電子貨幣即日單一消費滿$100即可參加。

◆置富Malls×Cheap Century聖誕Amaze城

日期：即日至2025年1月1日

地點：馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會、置富第一城

查詢：2631 0802（馬鞍山廣場）

■送「大麻成腳揈揈手挽袋」及「大麻成屁屁卡套」

置富Malls送出「大麻成腳揈揈手挽袋」及「大麻成屁屁卡套」予《Happy PaMa 教得樂》讀者。名額12個，每人可得上述禮品各1份，（圖2）。有興趣的讀者請於11月18日（下周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「置富Malls×Cheap Century聖誕Amaze城」中的大麻成換上什麼造型？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第527期]