好去處：周末比賽最後召集 親子發揮創意 為熊貓添上香港色彩

【明報專訊】大熊貓軍團來啦！繼全港市民都可參與的大熊貓命名及繪畫比賽後，一班小學及幼稚園學生早前亦透過繪畫的方式，為立體熊貓模具設計出他們心目中最具香港特色的造型。一班熊貓突破固有的黑白兩色，變得色彩繽紛，部分作品更令人會心微笑！這個慈善Panda「童」繪樂比賽正邀請大小朋友們參加，作品更有機會日後在海洋公園內展出，讓人人都欣賞到你的創意！

文︰顏燕雯

10月中的一個周末，培僑國際幼稚園暨幼兒園旗下兩間學校的20多個幼園生與家長，一起參加慈善Panda「童」繪樂比賽。他們的任務是要以「香港本土特色創意」為主題，在純白色的立體熊貓模具上用塑膠彩上色，把主題展現出來。大部分家長已預先在家中跟小朋友們構思好要繪畫的內容，然後一同合作繪畫出來。要配合香港特色這個主題，有些「熊貓」身上畫了紅白藍圖案、維港夜景，甚至是菠蘿包和蛋撻，非常有創意。

熊貓化身維港夜景、蛋撻菠蘿包

是次比賽由新城市廣場及海洋公園合辦，10月初香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的學生已完成一部分作品，並分階段在新城市廣場1期3樓Chill Park內展出。至於培僑的幼稚園學生亦在隨後的一個周末與家長們一同參與活動，總校長葉淑娟表示，獲商場邀請後，學校便招募家長和學生參加，讓他們先在畫紙上繪出心目中的主題，學校再由視藝科教師及其他教師一同選出較優秀的作品，最後挑選了約25個PN（學前班）至K3學生參加。葉淑娟認為這是一個很好的親子活動，與香港本土文化有關，有助家長和子女溝通、合作，一同發揮創意；其次也可以從國民教育的角度出發，因為熊貓是中國國寶，可讓孩子們認識祖國。

促進親子合作 認識中國國寶

由於幼稚園小朋友年紀只在2至6歲之間，與小學生的繪畫技巧有一定差別，所以今次活動所見，小朋友多是負責繪畫簡單的部分，如熊貓的眼睛、腳等，複雜的就由家長去完成。不過很多家長在創作前，都和孩子們一同傾談如何設計他們的熊貓。如念K3的頌軒和媽媽合作繪畫的熊貓，身上有多個港鐵站代表顏色，並以紅白藍圖案作為4隻腳的裝飾。媽媽林太表示，之前與囝囝一同上網蒐集資料，希望用豐富的色彩繪畫在熊貓之上，所以想到用繽紛的港鐵站來做代表，囝囝也很喜歡。另一名PN班學生玥瑤的媽媽，更把傳統嬰兒揹帶「幸福兒童」的圖案繪畫在熊貓身上，她說：「因為香港有一對龍鳳胎熊貓BB，令我想到熊貓與小朋友有關，所以把嬰兒揹帶的圖案畫上去。」

捐$50可參賽 佳作將亮相海洋公園

除了獲邀學校的學生，這個活動亦歡迎公眾參與。大家可以把握機會在今個周六、日到商場1期3樓Chill Park 及UB Play Park，捐款$50予香港海洋公園，即可獲得一件白色熊貓模具，即場發揮創意，設計獨一無二的「香港本土特色創意」主題熊貓。所有學生及公眾設計的作品都有機會經過挑選後於Chill Park內展出，而首10名最具創意的佳作，更將稍後於海洋公園內展出。參加者同時有機會獲得海洋公園門票、商務書券等豐富獎品。

■INFO

慈善Panda「童」繪樂比賽

日期：11月16、17日

時間：下午1:30至晚上6:30

地點：新城市廣場1期3樓Chill Park 及UB Play Park

參加方法：於場內捐款$50予香港海洋公園，即可獲得一件白色熊貓模具，即場參賽

查詢：2684 9175

[Happy PaMa 教得樂 第527期]