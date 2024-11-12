超人DadDad：育兒旅程 夫妻共同成長

【明報專訊】近日與朋友相聚時，他們告訴我，育有孩子後，與另一半多了爭執，少了欣賞。其實育有孩子後，要維持夫婦之間的關係確實需要特別的努力。以下是一些建議，可以幫助大家在繁忙的育兒生活中保持親密和連結。

溝通約會 尋找生活小確幸

1. 定期約會：由於育兒已經不容易，亦佔據了夫婦二人很多時間，所以夫婦應盡量安排定期約會，即使是在家中聊天也可以，這樣不僅能讓你們有機會重新連結，還能增進彼此的感情。

2. 溝通：夫婦二人應該保持開放的溝通，平日也可以分享彼此的感受、需求和期待。這有助於深化彼此的理解和支持，讓夫妻繼續相愛下去。

3. 共同育兒：夫婦一起參與孩子的成長和教育，這樣不僅能增強夫婦二人的合作關係，還能讓你們在共同的目標下更團結。

4. 尋找小確幸：在日常生活中，可以嘗試尋找小小的幸福瞬間，比如一起喝杯咖啡、散步或一起看一部電影、旅行等。

給予空間 保持幽默共迎挑戰

5. 尊重彼此的空間：每個人都需要一些獨處的時間，夫婦需要尊重彼此的需求，不要過分操控對方，讓對方有時間安排個人興趣或放鬆，這點是非常重要的。

6. 表達感謝和讚美：結婚之後，很多時侯習慣了另一半為家庭的付出是理所當然的，其實平日可嘗試多些向對方表達感謝和讚美，這樣能增強彼此的聯繫和支持感。

7. 共同面對挑戰：在育兒過程中，難免會遇到挑戰。緊記要一起面對這些挑戰，增強夫婦二人的團隊合作精神。

8. 保持幽默感：育兒可能會讓人感到壓力，在繁忙的生活中，夫婦二人若能夠保持幽默感，可以幫助你們輕鬆應對困難時刻。

要維持良好的夫妻關係，需要不斷地努力和調整，只要用心去經營，你和伴侶將能在育兒的旅程中共同成長。

文：陳顯庭（Rio Chan）

作者簡介：註冊社工、註冊教師，育有兩名兒女，女兒有ADHD傾向。過往於NGO工作十多年，大部分時間服務SEN兒童及其家庭，是一名努力追尋夢想的爸爸及繪本作家，曾出版兩本繪本著作——《走進森林的刺寶寶》及《我是閃電蛙》。

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[Happy PaMa 教得樂 第527期]