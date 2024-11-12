荒失失在加家：生活所迫的變化？

【明報專訊】不知不覺又開始步入寒冷的冬天，除了要為漫天風雪的天氣做準備之外，亦要開始籌備兩個孩子的生日。他們不知不覺在加拿大生活了接近4年，在這4年間除了中文的讀寫能力明顯下降，在一些生活上的細節也有不少改變。其中變化相對較大的是今年生日後14歲的哥哥。

哥哥變主動 入廚房幫手

哥哥的性格從小比較內向，亦不算是個有主見的人，例如當問他想吃什麼，他不是回答「無所謂」，就是回答「打邊爐」，很少深思自己想吃什麼。但不知道是否因為逐漸長大，還是這裏教學模式不同，他慢慢變得較為有主見，亦會在一些事上帶點堅持，但總體來說性格仍然比較被動。

不過，在今年暑假親戚探訪我家後，發現他這種被動的性格有一點點改變。因為在暑假後期開始，每當我準備晚飯時，他都會主動走到廚房幫手。其實在香港時，我並沒有要求他們學習廚藝，除了由於他們年紀還小，怕他們會弄傷外，更重要的一點是在香港只要走出街便可以買到東西吃，就算不懂廚藝，長大後也沒有什麼不便。在加拿大生活後情况便有點不同，如果他們肚餓，最快也要踩單車半小時才能找到吃的，若他們不懂煮食，長大後對生活影響頗大。所以來到加拿大不久，我便教哥哥煮一些簡單的食物，例如公仔麵、煎蛋等，也不時準備一些即食食品，讓他們有需要時自己解決飲食上的問題。

話雖如此，但一直以來我覺得他對這方面並沒有太大興趣，就算有時入廚房幫手，大多只逗留三數分鐘便離開，更不用說自己製作一道菜。不過最近他會主動走入廚房幫手，而且大多會逗留一段長時間，由食材處理以至烹調的過程亦都會有不同程度上的參與。我不清楚他出現這個改變的原因，可能是在學校上過家政課而對自己的廚藝增加了信心，又或者之前親戚到來時曾叮囑他多幫手做家務。

有輕度色盲 卻選擇畫畫

此外，另一個比較特別的是在他的選科上，在grade 6開始他們便要從音樂或畫畫當中二選一，當時哥哥大部分好朋友都選音樂，反而小時候驗出有輕度色盲的他竟然選擇了畫畫，我和妻子都很錯愕。作為父母，最初也擔心色盲問題會不會對畫畫造成障礙，不過之後上網搜尋過不少資料，都指出其實有不少知名的藝術家是色盲患者。而經過兩年多的學習，雖然看不到他才華橫溢，但從教師的評語和他的作品上可見總算是有板有眼。

究竟當初為何會選擇畫畫？當事人也沒有給出明確的答案，只說：「當時兩方面都沒有太大興趣，又沒有問其他人的選擇，兩者之間我寧願選擇畫畫。」

文：吳一鳴

作者簡介：人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第527期]