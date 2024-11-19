社工建議：留意子女情緒變化 及時介入

家長平日可多留意子女的情緒變化，如孩子突然沉默、悶悶不樂，或變得暴躁、緊張焦慮，應主動了解他們是否遭遇校園暴力或欺凌。（szefei@iStockphoto）

【明報專訊】今年9月，有媒體報道，屯門一所中學疑發生學童欺凌事件，一名中二男生，在今年3至5月期間，疑持續被7名同班同學勒索逾3萬元，以換取不告發他在課堂上偷吃零食，雖然受害男童極度困擾，母親卻一直無察覺，她事後感到十分自責。

復和綜合服務中心註冊社工楊兆竣表示，欺凌形式有很多種，除了肢體攻擊比較容易察覺，其他方式的確較難發現，他建議家長，平日多留意子女的情緒變化，「例如小朋友本身很開朗、有很多說話，但突然有幾天默不作聲，明顯悶悶不樂，或者經常欲言又止；又或是小朋友平日情緒很穩定，但某幾天，突然間很容易暴躁，或變得很焦慮、很緊張，這些都可能是他們遭遇欺凌的信號」。

他又說，家長也可透過檢查子女的物品，去尋找蛛絲馬迹，「校服、書包、功課等，有否被畫花、弄污、損毁？小朋友有無突然動用了大筆金錢？如果家長能夠提高警覺，其實都是有機會留意得到的」。

孩子自己解決紛爭 不成熟恐變報復

家長經常被灌輸「小朋友的紛爭由他們自行解決」，包括今次被欺凌的13歲男童，其母也直認一直教導兒子要自己解決問題，只是沒料到他無能力妥善處理。楊兆竣對這種觀念有保留，他說︰「這都需要看年紀的，小學生未夠成熟，很難保持冷靜的情緒去跟對方溝通，即使中學生都未必得，最終只會演變成罵戰、報復、公審等。」假如孩子在校園遇上人際衝突而並無向教師求助，楊兆竣指，家長需要教導子女，若下次再遇同類事件，應該勇敢向對方表達感受，並告訴教師；與此同時，家長也需要主動聯絡學校，如信任校方的話，可交由學校處理。但他不贊成找涉事學生的家長「私了」，因為這樣容易牽動自己的情緒，未必是理想的做法。

[Happy PaMa 教得樂 第528期]