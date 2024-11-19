和諧校園：輔導為主 教孩子與人相處之道

【明報專訊】常說「預防勝於治療」，剛榮獲復和綜合服務中心「和諧校園嘉許活動2023-2024」和諧校園大獎的馬頭涌官立小學（馬小），過去便一直投放不少資源預防校園欺凌，締造和諧校園。學校社工張瀞文說，學校着重培育群性價值觀，包括同理心、尊重等，「當同學明白『己所不欲，勿施於人』，便會減少作出侵害別人的行為，更懂得跟別人和諧共處，這些價值觀，會有助他們應對社交衝突」。

她又指出，在融合教育政策下，每間學校都必須錄取有特殊教育需要（SEN）的學童，有些自閉症譜系障礙的小朋友，社交能力的確較弱，有時會做些不太適宜的行為，一些專注力不足及過度活躍症的孩子，也較易衝動，或會有相對攻擊性大的行為，這些社交衝突，都容易被學生及家長曲解成「欺凌」，因此，該校除教導孩子從小怎樣面對衝突，增進他們的社交技巧之餘，也花了不少工夫在家長教育上，「作為家長，固然要關心『欺凌』問題，但又毋須過分擔心，即使小朋友發生了社交衝突，也不應該在家長群組中互相對質、指駡，因為身教很重要，當雙方家長鬧得很僵時，其實小朋友想恢復關係也不容易」。

不急於結案 持續跟進衝突

除做好預防校園欺凌的工作，馬小亦有嚴謹的校本機制及處理程序。該校德育及公民教育主任朱靈鳳表示，學校暫未出現過欺凌個案，但社交衝突也偶有發生，她作為已受急救訓練的教師，第一時間會先了解受害者是否有受傷或受驚，如有傷患，會立即處理，並安撫其情緒，若情况嚴重，便馬上通知家長。之後，她會聯同社工，請涉事學生雙方，各自表述當時的情况，校方也會即日通知雙方家長，告知事件始末及學校的處理方法。

不過，即使是輕微的社交衝突，馬小也不會急於結案，朱靈鳳透露︰「社工或訓輔組的老師，都會持續跟進一陣子，例如在小息時，再與受害者溝通，表達關心，了解他的情緒；至於攻擊者，也會觀察他在小息時，跟其他同學相處的情况，並繼續與雙方家長保持溝通。」她又謂，有些情况，都需要班主任或科任教師的幫忙，「假如兩個小朋友都經常不咬弦，班主任可能要調動一下座位，不讓他們坐得太近；而一些需要轉課室的課堂，例如音樂、體育、視藝科，亦可能需要老師在排隊上作出特別安排，讓兩人保持多些距離」。

總的來說，馬小的校本機制，以輔導為主。朱靈鳳說，假如是初小生，也屬初犯者，一般由輔導組教師聯同社工，耐心教導學生；如果是屢犯者，或是高小生，可能會加入訓育主任，嚴肅些處理，並略施懲罰，「但說到底，我們都是想給機會學生改過，最終目的是他們學懂怎樣跟別人相處」。

[Happy PaMa 教得樂 第528期]