本周FOCUS．採訪手記：兩類家長 最易養出小惡霸

【明報專訊】每年11月，全球多個國際及地區組織，包括聯合國教科文組織（UNESCO）、英國反欺凌聯盟（Anti-Bullying Alliance），以至香港幼兒教育及服務聯會，都會在此期間定立校園反欺凌日（或周及月），透過連串教育活動、論壇，喚起公眾關注及正視相關問題。本刊今期專題也就着這熱話，探討本港的最新狀况。

作為一個在學孩子的母親，這個話題對我帶來的衝擊的確很大。衝擊不單在於香港的欺凌率比歐美還要嚴重，更甚的是欺凌者（操控型攻擊者）的性格特徵，原來最早於6歲時便浮現，完全顛覆了我對於兒童「天真無邪」、「純潔可愛」的固有想法。

家長管教方式 影響孩子行為

究竟「人性本善」還是「人性本惡」？專門從事欺凌研究的香港城市大學社會及行為科學系副教授馮麗姝，並無直接給記者答案，但她指綜合多年研究，很多欺凌者其實都是由家庭「製造」出來，家長的管教方式影響很大。「有些父母會過分寵愛、溺愛子女，孩子做什麼都無後果，既然欺凌人拿到益處，覺得開心又威風，兼且無後果，小朋友便樂此不疲，不會停手。」

至於另一種教養，是父母往往以結果為本，不重視過程。馮麗姝說︰「有時家長會把子女的同學塑造成競敵，灌輸『第一名永遠得一個』的觀念，令小朋友無形中相信，要贏就要『踩低別人，抬高自己』，甚至覺得為求勝利，耍手段、出蠱惑令別人受傷害都無問題」。因此要徹底消滅欺凌，除了靠政府、靠學校，更重要的，是靠家長！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第528期]