好去處：1米高JJ亮相親子餐廳 CoComelon朋友仔陪你玩餐飽

漢堡套餐有多款選擇，包括牛肉、雞扒、蝦等；套餐內除大大個漢堡包，亦包括湯或沙律及一杯$38以下飲品。煙肉芝士牛肉漢堡套餐（$198）、朱古力牛奶（單點$63）(另加一)（蘇智鑫攝）

Cocomelon主題食品中包括小朋友最愛的甜品和飲品。豬柳蛋芝士鬆餅班戟（左）（$168）、鮮榨西瓜汁（右二）（$58）、鮮榨蘋果菠蘿汁（右一）（$58）(另加一)（蘇智鑫攝）

荔枝角店設有約1米高的JJ，背後也有主題生日拍照牆，小壽星可以在這裏度過一個難忘的生日。（蘇智鑫攝）

Cocomelon主題遊玩區，當然少不了大大小小西瓜造型的玩具，這個西瓜搖搖椅是小朋友最愛的遊玩設施之一。（蘇智鑫攝）

波波池內除了有數不盡的大樹先生限定波波，更加入了多個軟綿綿的CoComelon公仔，大人小朋友都想走入去抱抱它們。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】兒童頻道CoComelon專門製作兒童動畫和早教學習節目，不少嬰幼兒對裏面的人氣角色JJ、YoYo、Tom Tom等都非常熟悉，相信小人兒與他們一起玩樂，會格外有親切感！這班朋友仔最近親臨香港，於親子餐廳「大樹先生的家」跟大家齊齊玩齊齊食，爸媽記得先讓寶寶們儲滿電才出發啊！

文：顏燕雯

小模特兒：Theresa

幼兒界明星CoComelon相約大家在「大樹先生的家」見面，荔枝角和銅鑼灣店均加入大量主題佈置，如荔枝角餐廳設有約1米高的JJ塑像，銅鑼灣店則有海灘主題場景及釣魚池等。最有趣的是波波池內，出現多個CoComelon的西瓜公仔，令人忍不住入去抱它們一下！

活動期間生日的小壽星，更可以在這裏舉辦主題生日派對。現場有Cocomelon主題生日拍照牆，訂購蛋糕還可享活動限定的主題佈置。主題食品方面，就有印上CoComelon明星模樣的漢堡和班戟等，就連熱朱古力奶及小朋友最愛的果汁，亦配有CoComelon主題裝飾，保證個個胃口大開！

■INFO

大樹先生的家×Cocomelon

日期：即日至2025年3月31日

（荔枝角店逢周二休息、銅鑼灣店逢周三休息）

時間：中午12:00至晚上9:30

地址：荔枝角長順街15號D2 Place TWO 1樓、銅鑼灣皇室堡15樓1501至1505室

預約：reurl.cc/bRVE3d

查詢：3184 0033、3619 0633

[Happy PaMa 教得樂 第528期]