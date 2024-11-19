日式育兒記：跌穿5算的背後

【明報專訊】日圓持續走弱，跌至低於5算。經濟不景氣，工資沒有增加，物價卻大幅上漲，市民生活壓力倍增，犯罪率也隨之上升。

最近，幾乎每天都能在新聞中看到有老人家不幸遭遇入室搶劫的報道。他們多住在郊區，不少犯罪集團利用網絡招募年輕人，讓他們假扮成速遞員、政府人員或維修工人，在屋主毫無防備下強行闖入，奪取財物。然而，這些年輕人往往只得到幾千日圓報酬，犯罪集團主腦逃之夭夭。

假扮速遞員入屋搶劫

原本以為這類新聞與自己相距遙遠，沒想到大仔同學住在栃木縣的婆婆也遭到強行入屋搶劫。婆婆大概70多歲，行動不便，習慣在網上購物，每周一下午3點定時會有速遞員送貨。犯人顯然已經做好資料蒐集，掌握她的收貨習慣，知道她每周一定時收貨，會毫不猶豫地開門。事件發生在兩周前，婆婆像往常一樣聽到門鈴聲，從視像門鈴中看到一個年輕男子穿著速遞公司的制服，便安心開門。沒想到此人一見門開便推開婆婆，強行闖入。婆婆倒地大叫，幸好鄰居姨姨聽到呼救聲趕來查看，並立即報警。鄰居姨姨考慮到劫匪可能持有兇器，所以先將婆婆攙扶起來，再帶她返回自己家中等待警察，當然婆婆已經嚇到六神無主。警方在3分鐘內趕到，入屋檢查後確認劫匪已經逃走，並協助婆婆清點財物，發現數十萬日圓現金被盜，其他財物則未被劫走。雖然損失了現金，但人無大礙，這已是最大的安慰。

同學的媽媽得知此事後，立即趕回家探望婆婆。原來婆婆這次遇劫已是區內第3宗案件，因此警方加密該區巡邏次數，並安排一場講座提醒居民注意安全。警察給出幾項建議：一、切勿輕易開門，要求速遞人員將貨物放在門口，再自行取回；二、利用視像門鈴拍攝所有陌生人，如有疑慮立刻聯絡警方；三、若必須開門簽收或蓋印章，也務必扣上防盜鏈。

犯罪集團目標轉向鄉村老人

同學的媽媽分享這段經歷，希望提醒更多家長們，因為大部分的家長們也一樣有年老父母住在老家。很多老人家也認為「日本很安全」，完全沒有防備的警戒心，但隨着經濟惡化，許多犯罪集團已將目標轉向鄉村老人，尤其知道老人家的子女也大多上京上學或上班，這些老人家更易成為目標。同樣，日本的訪客也應該提高防範意識，隨時留意自己的財物，確保安全無虞。

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

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[Happy PaMa 教得樂 第528期]