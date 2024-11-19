童繪遊樂場：談繪畫比賽（上）

秦同學作品透過木顏色和乾粉彩，展現了Inside Out主角的不同個性，背景用上柔和的乾粉彩，展現了對比效果。（作者提供）

Pokémon是繪畫熱選主題，唐同學運用了木顏色及marker，再加上一點「禪繞畫」元素，令背光效果的主角更突出。（作者提供）

張同學用木顏色繪畫餅乾，平平無奇的主題，方方正正的造型，經水筆創作的同色調線條組合後，有趣地構成了一幅別出心裁的作品。（作者提供）

【明報專訊】近日收到不少家長查詢有關繪畫比賽的事宜，可能他們又要為孩子升學作好叩門準備。由於涵蓋比賽問題的範圍非常廣泛，加上小六視藝科呈分試的呈二已相繼完成，家長和學生緊張的情緒可以稍微緩一緩，所以今期開始會以繪畫比賽為主題，再同大家談談最新情况。

其實我們平均每月也收到3至5個不同類型的繪畫比賽參加邀請，有透過電郵、WhatsApp、facebook或郵遞，甚至由專人親身派遞宣傳品到studio，如要將所有比賽單張貼出來，相信櫥窗早已爆滿。一些積極的主辦機構，更會以不同方式查詢參加比賽的人數，緊密的關注和聯繫，正好反映其對參加人數的重視程度；某些機構更會用不同理由將比賽的作品繳交日期再三延遲，但這點對已經繳交作品的參加者公平嗎？

很多家長對參加比賽抱有强烈的動力和熱切的期望；反之，學生則表現得相對冷淡和抗拒，究其原因，相信是各類形式的繪畫比賽數量實在太多和太濫，其實精明的家長豈會不察覺比賽包裝之下的商業成分，所以他們都會揀選一些標榜免費報名、免費參加等的比賽。

但在決定參加比賽前，請先看清楚所有內容和細則，因為很多不同名目的收費項目都在往後才產生，例如經甄選入圍的參賽作品，如要經第二階段或往後的評審，便可能要付費，還有不同類型的獎狀、獎牌、獎盃，展覽及場刊印製，參賽作品原稿退還等，相信最終也難逃「付費」這一關。

現在為大家介紹幾幅跟比賽無關的繪畫作品，正正是與比賽無關，無論在主題、選用素材抑或表達方法，繪畫者都可以隨心所想，享受繪畫的箇中樂趣。

文、繪圖︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

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[Happy PaMa 教得樂 第528期]