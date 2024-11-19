簡易廚房：蟹肉豆苗出得大場面

(3)加入蟹肉炒熟，再加入蛋白、少許鹽糖，轉中細火炒勻；將炒好的蟹肉蛋白鋪在豆苗上便可享用（受訪者提供）

【明報專訊】還有約一個月就到冬至，長輩常言冬大過年，在這個重要日子，一定要準備一些比較特別的菜式宴請一班長輩。準備一餐「九大簋」已經夠忙，若其中幾道菜可以15分鐘內上桌，整件事情也就輕鬆得多。今次我介紹兩款材料簡單、烹煮容易，又絕對出得大場面的菜式給大家。

第一款是京葱爆牛肉，若家中有不喜歡吃牛肉的朋友，材料可以改為羊肉，做法一樣。這道餸菜最吸引的材料其實是京葱，它吸收了醬汁的精華和香味，而且香甜爽脆，十分冶味；另外一款是蟹肉蛋白扒豆苗，豆苗絕對是冬天當造菜，鮮嫩香甜，簡單清炒已經十分可口，我個人就比較喜歡吃豆胚，更幼嫩好味；蟹肉配蛋白鮮甜，而且蛋白質豐富，這道菜簡單得來顯高貴，一點不失禮。

■（一）京葱爆牛肉

◆材料（3至4人分量）：

京葱—————1條

牛肉—————300克

調味料

生抽————1茶匙

蠔油————1茶匙

麻油————1茶匙

糖—————1茶匙

蒜蓉————1茶匙

紅葱頭———1/2個切粒

◆做法

(1)京葱洗乾淨切件備用；紅葱頭切粒

(2)將所有調味料預先撈勻，熱油鑊爆香紅葱頭，加入京葱炒香至八成熟

(3)加入牛肉及調味料，炒至熟透便完成

■（二）蟹肉蛋白扒豆苗

◆材料（3至4人分量）：

豆苗————半斤

蟹肉————100克

蛋白————3隻

紅葱頭———1/2個

鹽—————少許

糖—————少許

◆做法

(1)燒熱水，煠豆苗大約1分鐘，盛起備用

(2)熱油鑊爆香紅葱頭

(3)加入蟹肉炒熟，再加入蛋白、少許鹽糖，轉中細火炒勻；將炒好的蟹肉蛋白鋪在豆苗上便可享用。完成

文：KellyMama

圖：受訪者提供

作者簡介：育有一子一女，身為全職媽媽熱愛煮食，喜歡研究簡易家常菜，希望與大家分享各種美味菜式。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第528期]