家家有禮：東涌走入棉花糖村玩冰釣

【明報專訊】韓國超人氣文創設計品牌DINOTAENG首次登陸香港，於東涌東薈城名店倉帶來聖誕主題活動Marshville's Winter。棉花糖村的村民正為聖誕節的來臨做準備，邀請大小朋友一同參與 「冬日冰雪棉花糖村」內的3項冬日活動，包括創意堆雪人、冰釣挑戰，以及滑雪橇競賽。當中2樓中庭廣場的「極幻巨型冰屋」並非打卡位那麼簡單，它還是一款數碼互動遊戲，只需下載TAIKOO+流動應用程式，即場登記成為CLUB CG準會員或出示電子會員卡，即可親身體驗韓國冰釣鱒魚的樂趣，更有機會贏取限定朱古力棉花棒棒糖！粉絲們亦切勿錯過全港首間DINOTAENG快閃店，店內將分階段推出各式各樣DINOTAENG精品、2024年全新盲盒及新品，可愛的風格配合高級的質感，由毛公仔、手提袋、文具到生活用品，款式應有盡有！

由12月6日開始的指定日子，DINOTAENG一眾萌趣好友更將冬日慶典延伸至戶外，在充滿歡樂氣氛的Marshville戶外滑雪樂園裏，包括有3米高、被積雪重重包圍的「滑雪場閘機」，6米高的「雪花FUN飛聖誕樹」，以及可愛爆登的「冬日雪Hill纜車站」，讓大家感受聖誕節的濃厚氣氛和溫暖！

◆INFO

東薈城名店倉 MEETS DINOTAENG

Marshville's Winter聖誕主題裝置

日期：即日至2025年1月2日

時間：上午11:00至晚上10:00

地點：東薈城名店倉地下、2樓中庭廣場及2樓天橋

查詢：2109 2933

整理：顏燕雯

■送DINOTAENG毛公仔及陶瓷馬克杯

東薈城名店倉送出15隻DINOTAENG 25厘米高毛公仔及10隻DINOTAENG陶瓷馬克杯予《Happy PaMa 教得樂》讀者。名額25個，每人可得毛公仔或陶瓷馬克杯1隻，禮品款式隨機送出，（圖2）。有興趣的讀者請於12月2日（下周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：請說出「冬日冰雪棉花糖村」內其中1項冬日活動？

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第529期]