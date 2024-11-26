家家有禮：登夢想號火車 同DongDong過聖誕

【明報專訊】今個聖誕，觀塘apm伙拍韓國人氣「暖羊」角色Flying DongDong，在3000平方呎中庭建造「暖『羊羊』聖誕夢想站」。進入冰雪中央廣場，映入眼簾的是壯麗的中央廣場牌坊，6隻扮成小精靈的Flying DongDong正在迎接客人；廣場中央還有逾6米的高聖誕樹，旁邊有數個正在玩雪的純白DongDong雕像，散發濃濃的歐陸冬日氣氛。

走到歐陸中央夢想站，四周綴以古董大鐘、古典室內裝飾等，設計典雅。在站內，化身聖誕老人的Flying DongDong正為大家準備禮物，小星DongDong和麋鹿DongDong也在此歡迎大家。當大小朋友登上華麗的創意夢想號火車，可在「即場創作動畫角色」裝置上，為繪有DongDong的主題畫紙塗上顏色，再使用特備的掃描器，你的設計就會登上火車熒幕上。此外，車站各個角落還會發現調皮的DongDong以不同造型現身，記得打卡！

■INFO

暖「羊羊」聖誕夢想站

日期︰即日至2025年1月1日

時間︰中午12:00至晚上11:00

地點︰apm大堂

查詢︰3148 1200

■送聖誕禮品套裝

apm送出「apm聖誕禮品套裝」予《Happy PaMa 教得樂》讀者。名額5個，每人可得套裝1份，（圖2）。有興趣的讀者請於12月2日（下周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：歐陸中央夢想站車站內的Flying DongDong化身成什麼？

[Happy PaMa 教得樂 第529期]