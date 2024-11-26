家家有禮：糖果屋與薑餅人打卡 手作聖誕襪

【明報專訊】大家準備好過一個最sweet聖誕了嗎？多個薑餅人正邀大家出席黃金海岸商場的薑餅小鎮甜蜜盛會。商場中庭的薑餅小鎮裏，有扮演成聖誕老人的薑餅人，跟你在糖果屋打卡合照。於12月14、15日，商場將舉行小小聖誕老人學堂，小朋友可接受3大挑戰，包括聖誕襪手作工作坊、穿聖誕老人服裝送禮物，以及參與馴鹿車送禮儀式。由即日至12月15日期間，S⁺ REWARDS會員可用20點數換領活動名額1個。

至於另一邊的黃金海岸酒店，就以「夢幻糖果天地」為主題，聯乘香港人氣拉糖品牌Hey Candy，打造充滿糖果色彩的酒店大堂。除了與大大小小的糖果打卡，遊人更可以欣賞Hey Candy糖果工藝師即場示範手工切糖。

爸媽亦可趁假期為小朋友預訂「小職人糖果之旅」，入住豪華海景客房之外，小朋友更可化身為酒店小職員，親身體驗酒店工作。酒店亦推出附送Hey Candy限定禮品的聖誕限定「清甜芒果．香桃下午茶」，度過甜蜜聖誕！

■INFO

黃金海岸商場 薑餅小鎮甜蜜盛會裝置

日期︰即日至2025年1月1日

時間︰上午10:00至晚上10:00（時間可參考官方公布）

地點︰黃金海岸商場中庭

查詢︰2452 6566

■送聖誕手工糖及薑餅人陶瓷杯

黃金海岸送出聖誕手工糖及薑餅人陶瓷杯予《Happy PaMa 教得樂》讀者。名額15個，每人可得上述禮品各1份，（圖2）。有興趣的讀者請於12月2日（下周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：黃金海岸商場中庭的薑餅小鎮，薑餅人扮演什麼？

[Happy PaMa 教得樂 第529期]