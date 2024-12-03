教學有辦法：LBD靈魂人物蕭婷 延續幸福教育 邊做邊學助孩子前行

今學年啟航的「埔小幸福號BP Star 8405列車」，由「廣福站」駛往「幸福站」，沿途將駛經10個站，每個站都融入了教育局的價值觀教育。而埔小學生每個月也會獲發一張印有《聖經》金句的車票，只要儲齊全年10張，即可獲得獎賞。（學校提供）

【明報專訊】為應付短暫的學位需求，本港在過去幾年，曾經同時出現過5間俗稱「短命學校」的限時小學，其中3間已於今年7月完成9年歷史任務，功成身退。雖然3間學校只是「曇花一現」，卻贏盡口碑，其中最反傳統、勇於引入當時仍未流行的LBD（Learning by Doing，從做中學）教育模式的基督教聖約教會堅樂第二小學（下稱堅二），更是3校之中曝光率最高的。身為堅二創校也是未代校長的蕭婷，今個學年轉到屹立於大埔區逾半個世紀的大埔浸信會公立學校（下稱埔小）當校長，除秉承該校重視「幸福教育」的特色，也會把她在LBD的成功經驗，帶到埔小。

文︰沈雅詩

在教育界，總會有些校長，每當說起他/她的名字，就會立時叫人聯想起某種教育模式，在記者心目中，「蕭婷」就等同「LBD」！第一次認識蕭婷、第一次接觸LBD，正是9年前在堅二，學生在下午課節「開心時段」捲起衣袖剪裁皮革、做木工的場面，仍歷歷在目。當年她大膽破格的舉動，如今已成為教育局《小學教育課程指引》（2024）內提倡的其中一種學與教策略。

聽到記者形容她為LBD的象徵人物，蕭婷先哈哈大笑，之後才回復正經地說︰「我相信現在推動LBD，會比起9年前容易，也覺得是很合適的時機將其引入埔小。因為『從做中學』不單已經寫在教育局的課程指引之內，事實上，亦是教育界的一個趨勢，而且勢在必行。我們都明白，要讓孩子行得更遠、更優秀，最重要的，不是學術上的高分數，而是擁有軟技能、共通能力，這些都是需要透過另類的學習經歷，才可取得。」

創意活動 培育共通能力

蕭婷續稱，她很感恩，埔小前任校長榮休前，創設了一個很有利的時間表，就是下午課節不上傳統學科，以致她上任後，能更有空間去開展創意教育活動。今個學年，埔小逢周一下午，各級都有LBD課堂，讓學生在「邊做邊學」的過程中，提升創新思維及解難能力；逢周二下午，各級則有視藝課堂，其中在小一和小五兩個級別，校方更找來伙伴機構合作，注入更多創意藝術元素，並將傳統視藝科慣常由學生獨自完成作品的形式，改為小組協作完成，藉此培育他們的創意、溝通、協作、解難等共通能力；逢周四下午，小一及小二的孩子，會有Language Arts，透過各種藝術表演，例如話劇、唱歌等，幫助小朋友輕鬆學好英語及普通話，而當天小三至小六的學生，則參與STEAM課堂，強化他們在科學、科技及數學等學習領域的知識和技能，為未來做好準備；逢周五下午，全校學生會有靈命培育活動，通過成長課及分享《聖經》故事，促進他們的身心靈健康。

各位心水清的讀者，可能奇怪為何上文沒有提及周三下午的教育活動。沒錯，因為逢星期三，埔小學生只需上課半天，午膳後便可放學了！蕭婷說，有這個安排，是全面回應教育局《4Rs精神健康約章》（下稱《約章》），「我們希望盡力為學生提供多些放鬆減壓的機會，加強他們與父母之間的聯繫，提升幸福感」。

利用社區資源 探知自然

新冠疫情爆發後，「幸福教育」成為埔小的核心關注事項，蕭婷接棒後，不單延續前任校長的信念，還進一步優化。她認為幸福感不應只停留在校園，更應該輸送到社區每個角落。那麼，可以借助什麼運輸工具呢？向來鬼主意多多的蕭婷，有天靈機一動，既然大埔有聞名的香港鐵路博物館，於是便借用教育局「有機結合」、「自然連繫」的概念，在學校創設「埔小幸福號BP Star 8405列車」，矢志把學生由「廣福站」帶往「幸福站」！

為了令旅程更愉快和充實，兼任「列車經理」的她，鼓勵一眾「乘客」沿途在「服務中學習」，為身邊有需要的人表達關愛；並善用「列車」上的不同物資和工具，從「創造中學習」，發揮無窮創意；另外，「乘客」也可隨時在座椅下，拿取讀物，在「閱讀中學習」之餘，也能潤澤心靈；當然，「埔小幸福號BP Star 8405」亦有別於一般列車，「乘客」毋須時時刻刻坐定定，反之，可透過「遊戲中學習」，寓玩於學。

不過，說到「有機結合」、「自然連繫」，又豈止「埔小幸福號BP Star 8405列車」呢？埔小本學年起，將充分利用大埔的社區資源，豐富學生全方位學習經歷，促進全人發展。蕭婷透露，該校今年新建成的「自然探知館」，就是希望能變成鄰近鳳園蝴蝶保育區的一個分支，冀可吸引一些蝴蝶前來棲息，「如果成功的話，『自然探知館』除供本校生使用，亦會開放給區內幼稚園生參觀，讓小朋友觀蝶之餘，更藉以建立正確的環境保育觀念」。此外，大埔區亦有完善的單車徑網絡，因此，蕭婷會把騎單車納入埔小體育科的其中一個學習單元，「我們的夢想，是有天能與埔小的同學們騎着單車，沿途欣賞吐露港的美景！」

■INFO

大埔浸信會公立學校

類別：資助男女小學

宗教︰基督教

校網︰84

地址︰大埔廣福邨

電話︰2656 3933

網址︰www.tpbps.edu.hk

[Happy PaMa 教得樂 第530期]