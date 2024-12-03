【明報專訊】陳丹燕《我的媽媽是精靈》裏面說：「感情是世界上最黏的膠水。」

作為家長，面對孩子，要解決許多難題，功課、品格、紀律、玩樂……當中最讓家長頭痛的是感情問題。孩子每天從學校回家，對一個全職家長來說，就是一場嚴苛的考試。繁重的功課、不期而至的各種回條通告、「學校推崇一生一體藝」的興趣班、肚餓了、校服弄髒了、膝蓋擦傷了、筆盒不見了、明天要默書、下周要測驗之外，還有許多感情上的事要處理。

全職家長沒有「成績表」

一心和我絕交了，小明不再理睬我，國強威脅要請他吃零食，老師冤枉了我，測驗出乎意料地不及格，別人都在玩電玩「×××」，我的髮型成了全班取笑的對象，落選了籃球隊，在班上偷吃餅乾被發現了……

照顧者點頭、聆聽、回應、擁抱；這就是「感情家務」。

另一半的家長，可能不知道，這種「家務」才是所有「家務」之中最大的挑戰，也是一個全職家長最大的負擔。

這種「家務」是看不見的，孩子回來痛哭的臉，委屈的叫喊，因為你的安撫，幾小時後，另一半回來，他或她不會看見。照顧孩子的家長，給孩子的鼓勵和安慰，不會記載在「家務成績單」上面。

夜闌人靜，孩子照顧者只能帶着這種「隱形的疲累」入睡。

事過境遷 才領略感情分量

然後，孩子漸長，「感情」問題，愈趨複雜，家長一邊安撫，一邊有如閱讀驚慄小說，一邊膽戰心驚，一邊還要保持表面上的鎮靜。家長自己的「感情」也是千瘡百孔，自己醫治不了自己，還有能力救治孩子嗎？

也許，只有過了一段很長的時間，家長和孩子才明白，共同走過感情路上的起跌，才形成了同陪伴同成長的親子感情。原來，那些「學校受了委屈」的創傷，同時成了滋潤着爸爸、媽媽和孩子之間的「感情膠水」。

感情的真正分量，往往要待事過境遷之後，才感受得到。正如離開了家園，才會發現那些記憶中的味道，壞的會變好，好的會變得更美好。身在異地，才會對故地突然生起當時不以為意的感情：對一棵樹，對一座遠山，對雨後的氣息，對一塊很多年沒有人維修的店舖招牌。很長時間，這些感情，都是隱而不發的；直至許多年後，當你再沒有辦法「重溫」時，你才發現，沒有刻意記住的東西，總是可以源源不絕，不請自來。

感情，來的時候，悄然無聲，在一個人寧靜的心裏面，留下劃痕。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第530期]