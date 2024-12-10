學校巡禮：道爾頓學校接辦玫瑰崗 開設環球本地課程 升學多選擇

西班牙文課：本地課程學生每周要上4節西班牙語課，此為校本課程，學校設有西班牙語部門，是由合資格的母語教師組成，有些班級更加是由西班牙為母語的教師當班主任。不過相對其他語文，西班牙語所佔的考試成績比重會較小。（顏燕雯攝）

六年班特設「The future」課程，由校長葉淑婷（左）親自編寫和任教。她希望學生可以由認識本地文化開始，如吃地道食物魚蛋、雞蛋仔，推廣至認同國民身分及關注世界性話題。（學校提供）

翻新後的課室和走廊也煥然一新，每個學生均有屬於自己的儲物櫃，而地板也鋪上防滑地磚。（鍾林枝攝）

【明報專訊】玫瑰崗學校去年9月宣布今年停辦，而今個新學年交由香港道爾頓學校（下稱道爾頓）接辦，成為一所提供幼、小、中學一條龍的私立學校。道爾頓小學於2017年創立，標榜以兒童為本、提供英語及普通話雙語教育，遷入新校舍後，更實行「一校兩制」模式，在國際課程以外開設另一個全新環球本地課程，除迎合從前玫瑰崗幼稚園和玫瑰崗學校的學生需要，也為學生和家長提供另一個選擇，讓本地課程學生不但可與國際學校學生享用相同設施及資源，他日升中亦可考慮升讀道爾頓國際課程或本地中學，自由度更大。

國際、本地課程同校舍 協調時間、場地

道爾頓於2024/25學年遷進司徒拔道新校舍後，在原本的國際課程外新增了「環球本地」課程，「環球」意謂採用美國教育家海倫·帕克赫斯特提倡的道爾頓計劃——以兒童為中心，培育具備創意、批判思維、合作精神和溝通技能的21世紀學生；本地課程則是依教育局課程指引設計、能滿足本地學術標準的課程。與其他本地學校一樣，學生需要參加呈分試、全港系統性評估，升中出路亦包括本地資助中學。

雖然國際課程與環球本地課程的學生在同一校舍上課，但兩者課室各據一角，教授本地課程的課室主要位於2樓，而教授國際課程的班房則設於3樓；由於課程編排有一定分別，雙方教職員在前期已花了一段時間整合和協調。例如兩者上課時間表完全不一樣，課時長短亦不同，所以要安排學生使用共用特別室或操場時，都要在時間表上作出協調，以免「撞期」。

其他細節如本地學生及教師習慣落堂時有「打鐘」提示，可是國際課程的師生並不習慣突如其來的鐘聲，唯有把鈴鐘設在課室內，減低對他們的影響。不過每當學校舉辦的大型活動如特定早會、藝術節、新年及中秋活動等，雙方學生仍會一同參與。

三文四語教學 融入多元化活動

香港道爾頓學校環球本地課程校長葉淑婷憶述，今年8月時，司徒拔道的玫瑰崗校舍仍在翻新之中，幸好趕得及9月開學時以全新面貌迎接學生。雖然現時校舍仍有部分位置待重建裝修，但這個包含playgroup（親子班）、幼稚園、小學以至初中的校舍已逐漸成形。佔地約95,000平方呎的校園有色彩繽紛的幼稚園戶外操場、地方闊落的親子班教室；小學部課室皆設有電子白板，課室外設有簇新的學生儲物櫃，走廊地板均鋪上防滑地磚。

葉淑婷任職閩僑小學校長時，已推行「津校國際化」，把國際學校的教學優點如活動教學、多元文化教育放諸平民化津貼小學之中；來到道爾頓這所真正行國際課程的學校，她又利用過往經驗，既保留本地課程的精髓如設有功課、測驗和考試，也融入國際學校的多元化教學模式，如推行三文四語（英文、廣東話、普通話及西班牙文）教學，舉辦多元化活動令學生感到學習不再枯燥乏味。「我覺得香港向來只是本地學校和國際學校兩種，卻沒有介乎中間的路線，但其實它們各有優點，我當然想盡取所長。」葉淑婷更說，環球本地課程學費本學年為7800港元（10期），國際課程則要17,800 港元（11期），大家在同一校舍，相比之下本地課程的確「抵讀」，兩者最大分別只是語文政策和有沒有考試而已。

不過分催谷 培養世界公民

本地課程一向重視功課、測考，不過葉淑婷並沒有打算過分催谷學生，更把玫瑰崗從前的3測3考改為現時的1測2考，功課量則屬「正常」。「因為我想學生有更多其他體驗，如實地考察、參與社區服務項目等體驗式學習。」學校設有大量特別室如教學廚房、禪修室、木工房等，方便教師為學生設計多元化的學習活動；為開闊學生的國際視野，葉淑婷更為六年級學生設計了每周一節的科目「The future」，並親自任教，由介紹香港飲食文化開始，自製魚蛋、燒賣、雞蛋仔跟同學分享，讓他們以有趣的方式了解本地文化，將來再逐步以閱讀報紙、分組做報告等形式來幫助他們認識中華文化，並認同世界公民身分。

現時本地課程一至六年級共有9班，合共約100多人，連同國際課程的200多人，全校約有400名學生。由於道爾頓小學部2017年才成立，今個學年才開設七年級（相等於本地中一），初中課程及校舍部分仍在不斷建構之中，現時亦只有國際班，葉淑婷指本地課程的小學生可優先升上中學國際班，如考慮升讀本地學校的話亦可以呈分試報讀。

文︰顏燕雯

■INFO

香港道爾頓學校

類別︰私立男女小學

宗教︰無

地址︰灣仔司徒拔道41B

電話︰3612 4660

電址︰dshk.edu.hk

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