本周FOCUS．家家有禮：寶寶熊貓聖誕樂園

【明報專訊】最近香港掀起一股熊貓熱潮，銅鑼灣wwwtc mall亦推出全新藝術裝置Pandas in Love。英國插畫師組合TADO以「首對港產龍鳳胎熊貓寶寶」為設計靈感，創作了一個夢幻的聖誕熊貓樂園。踏入樂園內，可以看見4米高的熊貓爬架，熊貓寶寶們正忙於佈置聖誕裝飾和準備禮物，讓人感受到濃厚的節日氣氛。TADO亦將星光、愛心等元素融入設計，象徵新生命帶來的希望與喜悅，一家大細來到記得打卡留念。

除了藝術裝置，商場還特意邀請世界級馬戲大師Maria Margiyeva於聖誕期間來港表演，讓大家近距離欣賞精彩的雜技表演。同時，商場亦推出一連串表演節目及消費禮遇，如爵士樂、小提琴表演、聖誕老人巡遊等；The Point會員以電子貨幣單一消費每滿$300，更可賺取Point Dollar及1次抽獎機會，有機會贏走電動房車、Panasonic智能電視、Samsung Galaxy Z Flip 5等豐富獎品。

■INFO

Pandas in Love 聖誕藝術裝置

日期：即日至2025年1月1日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：wwwtc mall 中庭

查詢：2576 4121

■送月曆、禮品套裝及美食套餐

wwwtc mall送出限量版「wwwtc mall×JaeSuk Kim 2025月曆」（圖2）、Rituals The Ritual of Jing禮品套裝、帝苑餅店原味蝴蝶酥及Afternoon Tea TEAROOM鬆餅三文治配草莓醬套餐予《Happy PaMa 教得樂》讀者。名額3個，每人可獲上述禮品各1份。有興趣的讀者請於12月16日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：Pandas in Love裝置以什麼為設計靈感？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第531期]