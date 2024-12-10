讀書時節：跟多啦A夢學人際關係

【明報專訊】正如《哆啦A夢的人際學》這本書的自述——「立即上手，馬上見效」，今天讓我們直截了當，談一下這本書，談一下自己和身邊的人。《哆啦A夢的人際學》內容與書名一樣好懂，從動漫作品《哆啦A夢》（港譯《多啦A夢》）的人物故事，分析生活遇上不同性格的人；分析過後，每個章節都有些建議，讓讀者改善自己，或者有效地與不同性格的人相處。以下將分享書中所述的3個人物的部分內容。

大雄：一無是處 欠動力

由學術到體育都一無是處的大雄，卻總是「關關難過關關過」。《哆啦A夢的人際學》中形容他是個「沒出息卻愈挫愈勇」的人，如生活中看似一事無成的人，他們並非沒有能力，只是欠了點動力。書中引述了大雄和媽媽之間的一次小衝突，媽媽老是叫他外出與朋友打打球或做點什麼，大雄卻只想窩在家中。面對完全「躺平」的兒子，媽媽無法不動肝火。不過對大雄來說，他「不做沒自信的事」，所以再怎樣說他，他都不會動身。就這個小片段，書中指出一個事實：媽媽只會嘮嘮叨叨，卻沒有一起行動，做一次良好的示範。面對動力低的人，作者建議「由提醒的這一方主動展現」是最佳行動。大家試試回想，在好多次「大長篇」冒險中，大雄不也在與朋友一起共同進退下，克服所有難關，完成所有難忘的旅程？大雄需要的，是陪伴與示範。

胖虎：不適合做也要做

胖虎是否知道自己不適合當歌手呢？難說。他身邊的人和讀者卻很清楚，答案是否定的。胖虎的歌藝，想必看過漫畫或動畫的大家都領受過了。可是面對胖虎或像他這樣的人，我們無法把他們勸退，也難以全盤否定，畢竟他們一心強行實踐。胖虎有強大的執行力，同時也很固執，要和他相處就必須有耐性。《哆啦A夢的人際學》提醒我們，先不要標籤「不適合」，應了解「不適合」的原因，與他「配合」一下，嘗試一起改善，「盡可能地擴增他的能力」，結果往往是雙贏的局面。

靜香：容易受傷的孩子

靜香是個品學優良的學生，相處起來不難吧？事實上與靜香相處都要步步為營。《哆啦A夢的人際學》在靜香的章節中提到，靜香媽媽指靜香拉小提琴的聲音太吵耳，打擾了其他人，於是制止了她練習小提琴。不過她的制止，對靜香來說是一種打擊；「天真且心思細膩」的靜香，稍微被念一下，就馬上陷入鬱悶。人與人相處，難免會被人提點，也有需要提點別人的時候。若與靜香這種別人一批評就情緒低落的人相處，書中的建議是「先稱讚再指導」。無論是提點還是批評，先讓對方感受好過來至為重要。

《哆啦A夢的人際學》像它封面陳述一樣，是一本「運用心理科學的人際教科書」。當然人際學的書比比皆是，而且都簡明實用，不過此書依然值得推薦，因為大家對這些人物都很熟悉，讀來倍感親切，當中不乏令人會心一笑的小片段。如果大家喜歡《哆啦A夢》動漫的話，《哆啦A夢的人際學》更可以成為導讀，會令你對原著有更深層次的閱讀體驗。

文：程志森（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第531期]