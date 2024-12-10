解鎖孩子心：關心「人」 而不是「問題」

【明報專訊】有一名爸爸，和我們分享與兒子相處的一次經歷。

爸爸回憶那年兒子DSE放榜，接過成績單後，因為成績未如理想，他需要在原校重讀中六。從學校辦完手續回家後，兒子就顯得鬱鬱寡歡，總是留在自己的房間裏，只有吃飯時才會出來。

每當爸爸想跟兒子談及學業的事情時，他總是說：「遲一些再談。」

懊悔關心來得太遲

隨時間一天一天過去，兒子像是封閉了自己，不願與父母溝通，是自己對兒子做錯了什麼嗎？為何兒子突然變了另一個人似的？

有次和爸爸會面，他表達了很多對兒子的擔心──兒子在學業上遇到的困難、兒子的情緒狀况、對父母不瞅不睬的態度……

爸爸說：「每天都想着如何才能叫到兒子出房門，讓我感到十分大壓力。」說罷嘆了一口氣。

我問：「那面對兒子時，作為爸爸的你有什麼感受呢？」

或許很多父母都習慣先處理子女呈現的狀况，卻忘記了自己是一個人，面對子女的狀况，心裏都會有感受。

爸爸安靜了數秒，他輕聲地說：「我心情很浮躁，我跟兒子說，有什麼問題就去解決，重考有什麼問題嗎？」

傾談下來，爸爸發現自己的焦急，也來自內心的一點懊悔。因為過去6年，兒子面對學業的掙扎，他是看在眼內的，但他一直認為兒子要學習自己面對，所以他一直保持沉默，希望兒子能自己解決問題。

當看見兒子放榜後受如此重擊，爸爸就害怕自己的關心已經來得太遲，他懊悔過去沒有開口關心兒子。所以，他現在非常焦急，希望能與兒子有重啟溝通的機會。

調整焦點 代入孩子心境

我請爸爸嘗試調整焦點，從「如何讓兒子走出房門」轉移到「了解兒子躲在房間的原因」。

我告訴爸爸，關心有很多種形式。想協助兒子解決問題是一種關心，但這代子女渴想的關心，是先來自對「人」存在本身的關心，而不是先關心「事情」。

後來，爸爸跟我們分享，他嘗試代入兒子的心境，回家後他對兒子說：「這段日子你心裏應該很難受，如果你願意分享，我想聽聽你的心路歷程。」

因為爸爸對兒子的心情多了一份理解，兒子也感受到爸爸是「關心他」，而不只是關心「他的問題」，他就嘗試表達自己的困難和想法。雖然過程中父子仍然有很多意見不合的地方，互動上仍有很多需要突破的關卡，但互動不再是「我有問題，你來幫助我」，這樣兩父子反而多了一種共同面對困難的感覺！

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者。

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[Happy PaMa 教得樂 第531期]