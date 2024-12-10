多元導航：不再迷「網」——家長管教之道

【明報專訊】筆者是一名駐校社工，曾聽過家長說：「我唔買手機畀個仔用係有原因嘅，我寧願個仔呢世憎我，都唔想畀手機搞到佢DSE考得差。」

這番話可見家長為了子女發展的用心良苦，甚至被子女憎恨也在所不計，但以親子關係作為代價又是否值得呢？

强硬禁止 無法建立好習慣

網絡發展一日千里，筆者就讀初中時仍然使用重如「磚頭」的舊式手機，沒有上網功能，甚至連彩色屏幕也沒有；但現今的孩童從小就有機會接觸電子產品。應否以手機作為安撫孩童的電子奶嘴？如何限制子女使用電子設備？何時才該讓子女擁有第一部智能電話？相信這些都是令每個家長苦惱的課題。事實上父母該接受現時子女身處的年代和以前已截然不同，他們的生活離不開電子用品，例如需要透過社交平台結識新朋友，將有趣的帖子及短片轉發給朋友，製造交流話題，藉玩手機遊戲來減壓及娛樂，在網絡世界汲取書本以外的跨學科知識。無理地禁止他們使用電子用品，不單無法讓子女建立良好的使用習慣，甚至會破壞彼此寶貴的親子關係。

5個技巧 尋求共識

互聯網的眾多好處，讓青少年趨之若鶩實屬正常。家長如只用強硬的管教方式禁止子女使用手機及電腦，只會惹來反感，家長宜理解並尊重子女使用電子用品的理由及權利。畢竟踏入初中，學生開始有自己的想法，協商及尋求共識才是雙贏之道。

使用電子用品上，究竟有什麼方法可以讓親子雙方皆大歡喜呢？家長不妨參考以下小技巧：

1. 鼓勵子女與他人有線下交流，如參加實體活動或與朋友外出

2. 以開放態度與子女協商，一起訂立使用電子用品的規則，如限制睡前和用餐時使用手機等，避免過度沉迷

3. 家長宜與子女作科技以外的互動，如外出活動或一起玩桌上遊戲

4. 子女會學習及模仿父母，因此父母應以身作則，適度使用電子用品，避免子女「有樣學樣」

5. 父母可教導子女，如遇上網絡欺凌或騷擾，可向家人、社工、教師反映，不需隱瞞不快經歷

電子用品及互聯網是一把雙面刃，可為親子關係及子女成長帶來正負面影響。運用得宜，可收窄父母與子女之間的代溝；反之，則令彼此關係更緊張，形成更多衝突。但家長不需妖魔化電子用品及互聯網，像是遇到洪水猛獸般避之則吉，學習如何教導子女正確運用，才是正道。

文：黎正亮（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

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[Happy PaMa 教得樂 第531期]