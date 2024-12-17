「自行」攻略：Pre-S1採新數據 「邊緣人」恐跌band 成績「擲界」 升中選校宜保守

【明報專訊】升中首階段「自行分配學位」即將接受報名，反映學童學術成績水平的全港學生「成績次第」（Rank Order，下稱RO），往往是此階段最重要的收生考慮。而左右RO排名的，除了是申請人本身成績，其「師兄師姐」於「中一入學前香港學科測驗」（Pre-S1）的表現，亦會構成影響。鑑於自2018年起，教育局皆無透過Pre-S1抽樣，直至今年7月始恢復，新數據或會令小學較難像以往般充分掌握校內派位組別的學額比例，故小學校長皆建議本屆小六生，尤其是「邊緣人」，在升中選校時，宜採取較保守的策略。

文︰沈雅詩

根據教育局中學學位分配辦法，官津中學在「自行分配學位」（下稱「自行」）階段，可預留不多於三成的中一學位自行錄取學生；每名學生，則可分別填寫「選校次序1」（第一志願）和「選校次序2」（第二志願），同時申請最多2間中學。

津貼小學議會主席、聖博德學校校長張作芳認為，最理想是盡用2個選項，「其實本港中學都有不同辦學特色、不同面向，例如有些學校比較重視體育，有些則着重AI、STEM；若從學術成績角度去看，我亦相信適合孩子程度的學校，未至於只得1間，况且來到升中階段，已經很難再抱『非君不嫁』的心態，因此，我會建議家長在『自行』宜同時申請第一志願和第二志願的中學」。

佛聯會會屬小學校長會主席兼葵涌區小學校長會主席、佛教林金殿紀念小學校長吳永雄則指出，假如家長心目中有2間同樣心儀的中學，那當然應該同步申請，反之，若家長只得1個心水選擇，或者心儀程度有明顯優次之分的話，他會提醒家長，寧可放棄第二志願，只用第一志願去選校。「『自行』3月尾便會有結果，若家長抱『唔好嘥』的心態，同時用了第一志願和第二志願去選校，萬一屆時獲不是很心儀的第二志願學校取錄，學生也要在『統一派位』止步，不能再透過『攪珠』重返第一志願。」

勿因怕面試放棄「自行」 「跨區」須謹慎

但姑勿論是選擇申請1間還是2間中學，總比不參加「自行」階段為佳，張作芳說︰「學生是可以在『自行』不申請任何學校而選擇直接參加下階段『統一派位』的。以往亦有少數學生和家長，基於種種考慮會有這樣的決定，其中一個原因，可能是小朋友不善辭令，例如有言語障礙，他們面對陌生人，會覺得有壓力，於是便選擇不參加『自行』，免卻面試這一關。」但她強調，其實面試本身也是一個很寶貴的學習經歷，而且負責接見的中學教師，一般都很友善，因此鼓勵孩子盡可能都參與其中，但不用給自己太大壓力，當見識一下就好了。

由於在「自行」階段，申請人可不受地區限制去選校，那麼學生又是否值得跨區，博一博區外的學校呢？吳永雄表示，這要視乎外闖的原因，「如果是因為外區學額較本區充裕，又或者覺得往外闖，孩子有較大機會升band，那便不妨一試。否則，家長要考慮清楚，一則跨區，子女會有跌band的風險，二則若『自行』、『統一派位』也不成功，去到『叩門』時，孩子會因在『自行』跨區，失掉『1-1-1』的誠意分，很蝕底的」。

教育局剛於7月恢復Pre-S1的抽樣安排，是新冠疫情以來的首次，2018年和2024年的抽樣成績，即將用來調整每間小學band 1學生的比例，對此張作芳和吳永雄均明言，由於未太掌握到上屆畢業學生在剛剛的Pre-S1表現，基於變數太多，因此會傾向為本屆小六生及家長提供較保守的升中選校意見，尤其是成績「擲界」的「邊緣人」！

張作芳解釋，按機制原本每逢雙數年是做Pre-S1抽樣的，但受新冠疫情影響，2020年及2022年均未有抽樣，這幾年當局都是沿用2016年及2018年的抽樣成績。由於數據一直沒有變更，因此小學在掌握學生屬於哪個banding，以及區內各中學會錄取該校哪個banding的學生，都拿揑得頗準確的。但今年情况就大不同，「雖然說仍然有2018年的舊數據，但2024年的新數據，對小學來說仍然是未揭盅，因此，我們都會審慎些，不敢太進取」。

吳永雄補充，以2024年的新數據取代沿用多年的2016年舊數據，每間小學band 1學生比例或有調整，但對於band 1頭的學生，實質影響不大，只是「邊緣人」會比較麻煩。「我不擔心以前全級考頭20名的band 1生，在新數據下會跌級成band 2生；但舉例，以往全級考第55、56的同學，可能仍可『掹車邊』做band 1生，但今年因為採用新數據，學校就要保守些了，band 1的界線或者要推前至全級1至50名內，當同學考全級第51、52名，或許都需要改建議他們選band 2學校了」。

「高才通」子女來港讀書 存競爭力

除了Pre-S1新數據的因素，輸入內地人才計劃帶動受養子女來港升中，亦導致個別地區中一學額出現變化。根據本月初最新出版的《2024中學概覽》，2024/25學年全港官津中學淨加11班中一，分佈於灣仔、油尖旺、觀塘、屯門、大埔、沙田、東涌等地區，較去年淨加2班大幅上升，業界相信，加班現象與人才計劃、內地港生回流香港讀書有關。「一般來說，來港插班的『高才通』子女，多是高小或以上，當中有部分也是中一適齡學童，假如他們在內地是讀國際學校的，在『自行』面試是有一定競爭力的，不能小覷。如此種種不明朗的因素加起來，我會再三建議介乎band 1與band 2之間的學生，今年應該採取相對保守的選校策略。」吳永雄說。

[Happy PaMa 教得樂 第532期]