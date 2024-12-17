專家意見：未必「 選高一線」 符合能力、性格更重要

【明報專訊】近年整體升中學齡人口持續下降，不少升學專家也教路，選校時不妨「看高一線」、「選高一線」，意思是越級挑戰更高banding的學校。惟資深教育工作者陳葒卻不認同，他認為，擇校原則應是選一間合乎孩子學習能力，以及校園文化跟他們性格匹配的學校，這些都比banding更加重要。

陳葒自己畢業於老牌名校，也曾任直資中學創校校長，近10多年則透過「陳校長免費補習天地」（下稱「補天」），專為基層貧困學童提供免費補習服務，對於本港的教育生態，他看得很透徹。「近年學校與學生錯配的問題十分嚴重，因為生源不足，學校無足夠的學生挑選，於是band 1學校連band 2學生也吸納，band 2學校則向band 3學生招手，家長覺得開心，以為子女考進banding高的中學，有利提升學習能力和成績，但其實恰恰相反，更可能產生很多負面影響。」

他口中的band 1學校，並非指那些傳統名校，而是說地區名校或屋邨受歡迎的中學，「坦白說，到目前為止，要考入傳統名校仍然有一定難度，相信能夠躋身其中的同學，學習和應試能力都是很高的，而且有足夠的家庭支援。反之，屋邨的band 1中學，因為缺乏百年名校的『底氣』，它們要維持學校banding，唯靠在學術上催谷學生，而教師亦不會因部分學生力有不遞而放慢教學節奏，或提供額外支援。可以想像，當學生長期跟不上學習進度，校園充斥競爭文化時，他的學習興趣和動機會被磨滅，自我形象被貶損，甚至衍生心理和情緒問題」。

陳葒指出，假如子女在高小階段，其學習能力已經反映出未足以入讀band 1中學，家長實在不宜勉強，倒不如讓小朋友在band 2中學讀書，只要讀得開心，維持到學習動機，反而更有機會入到大學。他以「補天」學生為例，「我們一直有替綜援家庭的DSE學生補習的，每年平均都有110至130個學生能夠順利考入大學，當中有很多都是來自band 2、3學校。由此證明，學校的banding對於學生的成績未必構成很大影響，最重要的還是學生本人的學習動機和自覺性是否足夠」。

[Happy PaMa 教得樂 第532期]