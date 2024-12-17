面試秘笈：忌擦鞋 注意聲線眼神 細節取勝

【明報專訊】在「自行」階段，中學一般會安排部分申請人參與面試，而面試表現，亦是一個重要的收生準則。究竟學生面試時需要注意什麼呢？一直親自主理佛教林金殿紀念小學「升中面試班」的吳永雄校長，公開面試秘笈！

1. 忌「必死」答案

例如被問及「為什麼揀本校？」學生千萬別答︰「因為爸爸、媽媽喜歡」、「坊間評價高」、「近屋企」等這類「必死」答案；也不要以「擦鞋」、賣廣告的方式回答，例如說︰「因為貴校校風淳樸，師資優良……」這些在面試官聽起來，其實都是一堆廢話，學生難以替自己添加分數。

2. 把學校特色結合自身強項

透過參加心儀中學的開放日、瀏覽學校網頁，了解該校的特色。舉例，假如心儀中學有泳池，而學生本身又是小學泳隊成員，便要把兩者結合起來，告訴對方︰「我曾經來過貴校參觀，被學校的泳池深深吸引，因為我除了喜歡讀書，也很喜歡游泳，而且是小學泳隊成員。我相信，如果我能被貴校取錄，我在游泳方面的潛能，便能夠繼續發揮。」

3. 注意眼神接觸

愈高年級的學生，可能便愈害羞，跟別人說話時垂下頭，聲音亦很小，這些都是面試大忌。學生要加倍留意，避免讓面試官誤會為無禮貌。

4. 忌中英夾雜及口頭禪

香港人說話，經常都中英夾雜，平日閒談可能無傷大雅，但在面試的場景，這種說話方式便不太合宜。另外，學生也要留意自己是否有一些口頭禪，趁面試前及早戒掉，免得令面試官留下不好印象。

■INFO

2023/25年度中學「自行分配學位」階段

申請日期：2025年1月2至16日

‧不受地區限制，每名學生最多可申請2間有參加派位的中學

‧學生須直接向心儀中學申請

‧收生準則由中學自訂

公布日期：2025年3月31日

‧正取學生的家長將獲通知，但此通知並非正式派位結果，家長毋須就此向校方作出回應

‧如獲通知的學生，同時也獲不參加派位的直資中學錄取，家長需要在兩者中作出抉擇。若家長決定放棄直資學校的學位，需要在2025年4月8日或之前通知該校，並取回已簽署的《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本

‧學生如獲派自行分配學位，家長不用在統一派位階段填寫選校表格，只需在選校表格上劃去選校部分及填妥聯絡資料後簽署

‧未獲派自行分配學位的學生，會經統一派位程序分配中一學位

‧自行分配學位階段派位結果將於2025年7月8日與統一派位結果一併公布

[Happy PaMa 教得樂 第532期]