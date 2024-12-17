親子百分百：年尾聽心聲 訂立新目標

【明報專訊】2024年已到尾聲，回望這一年，我們常會感慨時間流逝太快。對家長而言，這既是一個反思和總結的時刻，也是展望未來的契機。不妨利用這段時間，聆聽孩子心聲，了解他們的想法和願望，共同制訂明年的目標。這不僅能增進親子關係，也能讓孩子從成長中感受到支持與關懷。

在家庭生活上，孩子的聲音容易被忽略。家長可能過於關注學業成績、社交圈子，卻忽視了他們內心深處的想法和感受。家長聽取孩子的心聲時，也能幫助他們更好地表達自我。若能與孩子一同制訂目標，會讓他們更有成就感，對於心理成長非常有益。

從開放式問題入手 聆聽孩子分享

專家建議父母可以從「今年哪一件事讓你最開心？」或「有什麼事情是你覺得自己可以做得更好的？」這類開放式問題入手，既能夠鼓勵孩子深入思考，亦可表達內心感受。當孩子分享時，家長不要打斷話柄，先讓他們好好說出自己的故事，再分享家長過去一年的體會。這樣的交流能讓孩子感到自己並不孤單，同時學會思考與表達。

制訂新一年目標時，家長和孩子可先寫下自己想要達成的目標清單，可以是學業、運動、興趣、愛好等方面，然後共同討論這些目標是否可行，再進一步細化到具體行動計劃。例如引導孩子思考哪些是可以實現的，哪些需要調整，再細想實現目標的時間表和步驟。讓孩子清楚自己接下來要做的事情，能使他們感受到一步步實現計劃的快樂。

共同檢視計劃進展 隨時調整

在新的一年中，家長可定期檢視彼此的進展，隨時調整目標。由每星期的小目標、每個月的中期目標，到半年的期望和全年的目標，一步步地共同進退，父母絕對能成為孩子心目中的良伴。

年尾是一個總結與展望的時刻。在這個特殊的時刻，聽取孩子的心聲並共同制訂明年目標，不僅能促進親子間的理解與信任，還能夠培養孩子的責任心和規劃能力。透過心靈的交流，孩子能在新的一年中勇敢地追夢，也能在家長的支持下，收穫成長的喜悅。

《晨光第一線》──「親子百分百」每集請來育兒及教育界專家，分享教養孩子與建立良好溝通的秘訣。環節逢周一早上6至10時於港台第二台（FM 94.8 – 96.9）播出。Radio2.rthk.hk

文：白原顥

作者簡介：資深傳媒工作者，現為香港電台第二台《晨光第一線》及《Teen空海闊》主持人。身兼媒體創作及活動司儀，同時擔任多個地方旅遊大使及食品代言人，現育有2名兒子。

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[Happy PaMa 教得樂 第532期]