善養救未來：滋養帶來幸福感

【明報專訊】朋友送給我一本書——《教養帶我去新維度》，當我讀到關於「善養」的理論部分時，最受感動的是關於「滋養」的一幅圖（見示意圖）。

我算是個很用心對待孩子的媽媽，在孩子學業成就等各方面都沒有什麼操控，本身和孩子關係也算不錯，孩子到了青少年期仍會熱切地把每日發生的事告訴我。「滋養」這層次很有「幸福感」，但自問和孩子仍未達到。

為了尋求「滋養」如何做到，我很熱切地繼續讀這本書。

理論部分之外，有很多家長在善養上的分享讓我受到很大衝擊。他們說的正正刺中我的道德與傳統觀念，或者一些受原生家庭觀念影響的想法。其中一名媽媽說，孩子很喜歡買車仔，但作為媽媽很糾結，究竟應該繼續買，還是要向他灌輸節儉的觀念；後來一次跟孩子傾偈時發現，原來每一架車仔都記載着孩子很多的回憶——是誰買的、當時的情景，發生什麼事孩子都能一一道出。媽媽就開始放下對買車仔的成見，反而會多重視孩子的感受和喜好。

另一個分享的媽媽為人很節儉，常常因價錢而放棄為自己購買喜歡的東西。在學習善養的過程中，她開始嘗試改變，然後發現其實自己也需要認同自己的感受。這個分享讓我很受感動，因為我本身就像這個媽媽一樣，絕少為自己買東西，我總是為孩子着想，而常常忘卻為自己打算。

善待自己 才能善養親人

有些分享也挑戰我的一些道德觀念，其中有一名教師放過了一個想獲得高分而更改考試卷的小學生，因為她回想自己小時候也曾有這些經驗，她選擇重視學生的感受，沒有把成人的道德觀念加諸學生身上。讀到這段的時候，我就更想了解究竟何謂善養，我始終覺得未必每個家庭都適合善養的，又或者未必全套觀念都可應用到。於是我繼續讀下去，有一些分享提到內在小孩，如何去善養自己及另一半，又如何去愛自己才能夠去愛另一半或愛孩子。

讀到這裏我開始很想像他們那樣，家庭裏充滿滋養的氣氛！於是，我就開始嘗試多善待自己，我想處理好那種常常感到很疲累，每天被孩子及另一半拉扯，或者被情緒勒索的感覺。我相信，先善待自己才有空間與力量去善養身邊的親人。善養自己的第一步，好像就是尋回和重視自己真實的感受，好好愛自己，做最真實的自己。

確定自己感受 學會表達

與其說善養是一個方法或工具，倒不如說它是一個觀念。在修習善養的過程中，每次遇到困難，每次介意別人的感受時，我很快就能夠確定自己的感受，並用一點時間，去接納及安撫自己的情緒。然後發現，好像自己力量多了，並能說出自己的感受，不像以往那樣，只有憤怒、埋怨、委屈等情緒，感覺就如有和煦的陽光包圍自己一樣。可能這就是滋養的感覺？

我曾為了處理和親人的關係，不斷看不同的書，當中有些鼓勵自己順服別人，認為這樣生活就會美滿，但我卻愈看愈覺得委屈，愈看愈憤怒，不明白為什麼總是自己一個在遷就對方。於是我更確定，善養是一條出路，我愈嘗試去走出來，愈發現美好。很感謝送我書的這個朋友，讓我接觸到善養這個新視角，是充滿愛的滋養。

《教養帶我去新維度》有關善養的理論部分——善養孩子是什麼，現在已可免費在線閱讀（bit.ly/4gtoUTd）！

文：劉雅怡（本身是註冊護士，育有3名子女，放下工作成為全職媽媽4年多）

作者簡介：教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

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[Happy PaMa 教得樂 第532期]