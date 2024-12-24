家家有禮：到大樹家和CoComelon開派對

【明報專訊】幼兒界明星CoComelon的JJ、YoYo、TomTom等人氣角色已經來到「大樹先生的家」親子餐廳！荔枝角和銅鑼灣兩間分店都變身成充滿童趣的CoComelon聖誕樂園，準備好讓大小朋友度過歡樂聖誕。除了有繽紛亮麗的聖誕佈置，還有可愛聖誕老人造型的CoComelon聖誕套餐，只要點上套餐再拍照打卡，更可獲得CoComelon獨家聖誕驚喜禮物。今明兩日的晚餐時段亦會舉行充滿童趣的聖誕派對，屆時將會有聖誕魔術、扭氣球、face painting等精彩表演。而銅鑼灣店更有限定海灘主題場景，包括漂流平衡水牀、可可瓜釣魚池，小朋友可以盡情放電！

12月生日的小壽星亦可以在這裏舉辦聖誕主題生日派對，現場有CoComelon的JJ和一班好友與小壽星共同慶生，在CoComelon主題生日拍照牆留下美好回憶！當月小壽星還可以無限次免費進入遊戲區，記得來玩！

■INFO

大樹先生的家×CoComelon

日期︰即日至2025年3月31日

時間︰中午12:00至晚上9:30

地址：荔枝角長順街15號 D2 Place TWO 1樓、銅鑼灣皇室堡15樓 1501至1505室

預約：reurl.cc/bRVE3d

■送「大樹先生的家」平日入場兒童清潔費及CoComelon雪糕班㦸

大樹先生的家送出平日入場兒童清潔費（價值$99）及CoComelon雪糕班㦸（價值$138）予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲上述禮品一套，（圖2）。有興趣的讀者請於12月30日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：請說出CoComelon其中一個角色名字。

[Happy PaMa 教得樂 第533期]