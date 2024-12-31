一年之計：按孩子能力、需要制訂 給予指引誘因 新年目標可達成！

【明報專訊】即將告別2024年了，大家準備好迎接2025年了嗎？新年新氣象，也是家長引導孩子制訂奮鬥目標的大好時機，但如何令小朋友有動力並持之以恆地實踐，箇中卻大有學問。爸媽們，不妨聽聽專家教路，看看可怎樣助子女一臂之力，落實新年大計！

文︰沈雅詩

辭舊迎新，不少家長都喜歡孩子在新一年，通過一個新開始、新目標，成為一個更優秀的人。香港心理學會臨牀心理學組主席、臨牀心理學家梁重皿也贊成小朋友在新年訂立目標，好讓自己在實踐的過程之中，經歷進步。然而，不想新年大計最終淪為年度口號，梁重皿傳授了10招，爸媽們，趕緊記低吧！

第1招——讓孩子參與制訂

經常有家長埋怨，訂好目標後，小朋友不積極執行。梁重皿認為原因之一，可能是孩子根本無親身參與制訂過程，純粹出於父母主意，「當小朋友一開始無參與其中，會影響他們的執行意願。因此，跟孩子商討要訂立什麼目標，對提升他們的認同感、投入度，十分重要」。

針對年紀較小的孩子，她建議先用一些能勾起興趣的話題，例如詢問他們假如擁有神奇魔法，會如何幫自己達成目標；亦可輔以圖像，協助小朋友理解為什麼需要訂立目標，背後有何意義，以及衡量方法和具體行動等。

第2招——從能力需要出發

家長可先檢討小朋友在過去一年的發展，再按他們的能力、需要及發展階梯，訂立相應的目標，「說的目標，不一定跟成績有關，尤其年紀較小，例如只是念幼稚園的孩子，他們需要的目標可能跟自理能力、調節或控制情緒有關」。她提醒，在幼兒期的發展階段，縱使年紀僅差2、3個月，甚至男或女，孩子的能力都可能有明顯差異，因此爸媽毋須比較，也切忌操之過急，把目標一下子訂得太高，「因為若目標跟小朋友的能力相差太遠，孩子盡了力也達不到時，會令他們產生挫敗、氣餒感，也難取得成功經驗，久而久之，就不想再為自己的目標努力了」。

第3招——具體可量度

目標內容一定要具體並可量度，不能過於空泛，「例如不宜把『成為一個有責任感的小朋友』、『做一個孝順父母的好孩子』訂作目標，因為『有責任感』、『孝順』這些都是很抽象的字眼，爸媽的定義或許跟小朋友想的並不一樣」。她提議，把這些抽象意念化成具體可闡述、衡量的內容，例如每天晚飯後，幫爸媽收拾碗筷；每天睡覺前，自己收拾好書包。對於小朋友來說，目標愈具體，愈容易執行和成功。

第4招——宜少不宜多

要達成目標，並非一蹴即就，需要有耐性和恆心，因此不宜同時訂立太多新年目標。梁重皿說，3至5歲的幼兒以2至3個目標為上限，5至6歲的孩子也不宜超過4個目標，否則小朋友會感到吃力，並難以聚焦和實行，家長緊記不要太貪心。

第5招——拆細項逐少執行

家長可把目標分拆成不同的細項，先由較貼近孩子能力的作起步點，待小朋友掌握穩妥後，再逐步增加難度。梁重皿以執書包為例，「最初孩子在爸媽協助之下，可嘗試先執拾首3堂課本。當他達成這個小目標後，可再讓他自行執拾5堂課本。而終極目標，是他能夠自動自覺、獨自執拾好一整天所需用的課本」。

第6招——用視覺提醒策略

小朋友的耐性和恆心始終有限，梁重皿說，家長可運用視覺提醒策略，提醒孩子曾訂立的大計。在制訂目標之初，可邀請小朋友把大家商議好的目標寫或繪畫在一張紙上，並張貼在家中當眼位置，那就可以經常看見及記起；爸媽最好亦養成每天或每星期檢視子女達標進度的習慣，當孩子完成當天目標後，可以給他一個剔號或貼紙作紀錄，這也是一個鼓勵，推動小朋友繼續朝目標進發。

第7招——按實况調整目標

已訂立的目標並非不能改動，「其實家長需要適量彈性去調整目標，一來更切合小朋友的能力，二來也避免他們在執行過程中，因力有不逮而產生強烈的挫敗感」。梁重皿舉例，家長原本與孩子協議好，在新一年每天自行閱讀英文書半小時，但執行時發現小朋友難以專注半小時，又或者原來他的英語程度未足以應付自行閱讀，那就應該調整目標，「可以把『半小時』修訂為『15至20分鐘』；又或者由『自行閱讀』，改成『親子共讀』」。這點亦與第2招呼應，訂立目標要從小朋友的能力和需要出發！

第8招——給孩子豁免金牌

即使是成人，也偶有想「偷懶」的時候，何况是小朋友。因此，梁重皿提議，家長在制定目標之時，可提供數張「豁免金牌卡」給孩子，當他們自覺當天狀態不佳或極度疲憊時，可行使此卡，以換取一次暫停執行的機會。「某程度上，這也是賦權於小朋友，讓他知道，自己可行使決定權，作出選擇。然而，爸媽亦要清楚告知，『豁免金牌卡』有數量限制，花光了就不會再補發，提醒孩子使用前要深思熟慮，不能亂用。」

第9招——設獎勵強化誘因

梁重皿表示，不管是成人或小朋友，都需要外在誘因促使自己努力，贊成透過獎勵計劃推動孩子達標。但她強調，獎勵的不一定是物質，可以是親子遊戲時間、點菜式權利，甚或是爸媽親自做的小手作，這些都是小朋友很喜歡的東西。另外值得一提的是，兌換獎賞的時間不能拖太久，「當家長答應給小朋友獎賞後，便要在合理時間內兌現承諾，不能讓他們等待太久。年紀小的，頂多等3至4天，稍大的，也只能等上7至10天。若家長拖延1、2個月才發放，那就不太合理了」。

第10招——落空勿責備

當爸媽花了一輪工夫，但子女最終也未能達標，難免會失望。梁重皿鼓勵父母先調節自己的情緒，並把焦點由「失敗」轉移到欣賞小朋友曾付出的努力，「哪怕他達不到每天閱讀半小時的目標，但他嘗試過每天閱讀20分鐘，並堅持了一段時間，其實這個過程都值得父母欣賞的」。

目標落空，失望的除了父母，或許還有孩子自己，梁重皿指出，家長此時要以安慰代替責備，可以跟小朋友說：「目標暫時達不到，我明白你會有失望、不開心的感受，但這可能是我們未掌握到合適的方法而已，不如我們嘗試運用其他方法，再加以練習，看看下一次能否更加接近我們的目標。」

[Happy PaMa 教得樂 第534期]