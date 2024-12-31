好去處：食可樂味大餐 沉浸「紅魔」足球世界 歎紅色假期 chill住迎接新一年

行政套房的衣帽間猶如球場的球員更衣室，掛上「曼聯浴袍」，定必令球迷瘋狂。（黃志東攝）

金靴擺設：房內有非常多小擺設，花半天也欣賞不完。（黃志東攝）

套房內設有足球機，讓球迷可以用另類方法一較球技。（黃志東攝）

各款可口可樂特色甜品非常精美，還真的有可樂的味道呢！（黃志東攝）

復古佈置：主題房間內有不少可口可樂主題佈置，當中的大海報甚有1980年代的美國風味。（黃志東攝）

【明報專訊】紅色會令你聯想起什麼呢？是公眾假期？還是新一年的熱鬧氣氛？以下兩間酒店最近推出全新主題房間，無獨有偶均是以紅色做主調，讓大小朋友在新一年隨時可替自己策劃一個紅色假期。

住客享免費自助晚餐、博物館導賞

大小朋友都熟悉的「可口可樂」，除了是汽水飲料，多年來亦推出不少特色產品，在香港沙田小瀝源更有一間「香港可口可樂博物館」，不知大家有沒有參觀過呢？鄰近博物館的沙田帝逸酒店最近就設置了兩間「可口可樂」主題客房，房內除有一系列「可口可樂」佈置外，住客更可享「可口可樂」主題自助晚餐及免費參與「香港可口可樂博物館」導賞活動，十分抵玩！

「可口可樂」主題客房共有2個房型，分別為1牀及2牀房，其中2牀房更可以透過窗口眺望博物館。房內佈滿各種主題家品，包括咕𠱸、鬧鐘、小夜燈和面巾，就連鏡子都換成可口可樂主題呢！記者最喜歡的，要數那個主題冰箱，除了設計特別，裏面6瓶汽水及2瓶玻璃樽裝礦物質水更是免費贈送，令staycation變得更chill！

至於主題房，住客入住當天可享免費雙人自助晚餐，自助餐餐廳Alva House亦在活動期間加入「可口可樂」主題食品，除一系列節慶美饌外，還有以可樂入饌的燜和牛肋條、豉油雞，以及可樂造型的香蕉朱古力蛋糕、栗子戚風忌廉蛋糕及多款傳統節慶甜點。非住客享用「可口可樂」主題自助晚餐，亦可免費獲贈「可口可樂」禮品、薄荷香橙可樂特飲或鴨屎香檸檬可樂特飲一杯（款式輪流供應），同時亦可獲「香港可口可樂博物館」參觀名額，博物館特別預留2025年2月28日前逢周五下午4時30分至5時30分的導賞名額予主題房住客及主題自助晚餐客人，名額30個，先到先得。

■INFO

「可口可樂」無限饗樂住宿

日期︰即日至2025年2月28日（預訂日期至2025年2月25日）

房價︰$1830起（2位成人及1位12歲或以下兒童，3天前預訂）

查詢︰3653 1188

地址︰沙田源康街1號帝逸酒店 ●

欣賞主題擺設 房內一較球技

有「紅魔鬼」之稱的曼聯，進駐香港海洋公園萬豪酒店，讓大小球迷都可以在2間充滿曼聯主題用品和擺設的房間內感受紅魔軍團的氣勢，沉浸在足球世界之中！

酒店的2間 「夢想客房」分別為行政套房和家庭房，2間房都注入非常多曼聯元素，如牆身海報、掛畫、小擺設，甚至有撥輪式電話、足球、公仔、曼聯相關書籍和錄影帶等。其中行政套房更放置了足球機，衣帽間設計也猶如主場球員更衣室等，相信球迷來到除了打卡，細心欣賞每一件物品都足夠消磨一整天。

■INFO

曼聯夢想客房住宿

日期︰即日至2025年5月25日

房價︰家庭客房$2000起，行政套房$4000起（2位成人及1位11歲或以下兒童，未連稅）

預訂及查詢︰bit.ly/4iRny6H

地址︰香港仔黄竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店

文︰顏燕雯

小模特兒︰粒粒

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