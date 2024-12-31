荒失失在加家：出租教育土地建屋 明智嗎？

【明報專訊】最近在加拿大華人家長中鬧得最熱的話題，相信就是溫哥華教育局突然把轄下位於溫哥華東區的Sir Sandford Fleming小學多出的1.6公頃土地，以850萬加元（約4.6億港元）的價格租予一家私人開發商，並簽下了99年租約。是次把教育土地出租的舉動，令不少人擔心溫哥華，以至整個加拿大的教育政策會否出現改變。

溫哥華人口密度高 住宅用地需求大

如果從事件的發生地點來看，我個人覺得偏向屬於特殊個例。溫哥華和香港都有一個共通點，就是高度人口密集，根據今年9月份的新聞報道，溫哥華的每平方公里人口為5568人，而截至去年中香港的每平方公里人口則為6910人，雖然在數字上兩者仍有不少差距，但溫哥華的人口密度之高，在加拿大絕對是數一數二。

根據我去年到溫哥華旅行時所見，就算是去到溫哥華南邊，同屬大溫哥華地區的列治文（Richmond），都有不少地產商收購土地建設大型屋苑，以滿足不斷增加的住屋需求，而房屋的售價也在近年直線上升。今年6月初加拿大智庫Frontier Centre for Public Policy發布《2024年人口統計國際住房負擔能力報告》，比較不同城市樓價與市民每年收入的比率，香港以中位數16.7倍位列第1，溫哥華則以12.3倍位排第3，可見兩地無論是對住宅用地的需求還是價值都相當高。

預計僅影響移民熱門城市

今次溫哥華教育局出租的土地，發展商稱主要用來建造一幢混合用途的商住建築，相信能解決一小部分的住屋需求。然而為了住屋而犧牲教育又是否明智？坊間大部分的反應都偏向反對，認為打破了先例，怕日後可能會進一步把更多的學校剩餘土地以出租方式處理，變相令學校的佔地面積減少，影響教育的質素。而且不排除由於溫哥華教育局作出了出租教育土地的先例，另一個比溫哥華人口更密集的城市多倫多會成為下一個跟隨的地區，甚至把風氣蔓延至加拿大更多城市。

不過，我認為以加拿大的地區面積及整體人口數目來看，在溫哥華、多倫多以外的地區發生出租教育土地的可能並不高。以我所在的地區來說，雖然人口不斷增加，而附近亦不斷開發新土地興建房屋及出租住宅，但土地仍未至於達到供不應求的情况，仍有不少閒置的土地可用；加上近期加拿大政府收緊了移民政策，可預計未來人口不會像近幾年般爆炸級上升，除了溫哥華及多倫多之外，我相信下一個有可能會出現土地不足問題的地方，也只有近年移居熱地的卡加利（Calgary）。

文：吳一鳴

作者簡介：人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

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[Happy PaMa 教得樂 第534期]