本周FOCUS．採訪手記：善用AI工具 推動創新教學

【明報專訊】今期是《Happy PaMa教得樂》在2025年首次跟讀者見面，先祝各位爸媽新年快樂，孩子學業進步！作為父母，相信都很關心子女的教育問題，因此新一年，第一個要和大家探討的話題，就是香港教育未來的發展方向和趨勢。今期很難得地一次過邀來3名資深校長分享想法，雖然他們的着眼點各有不同，但一致認為，AI在2025年的本港教育，將擔當一個十分重要的角色。

常說「科技發展一日千里」，坦白說以前的我，對此番話只屬頭腦上的認知；但自從OpenAI在2022年尾推出ChatGPT，就實實在在讓我體驗到此話的真實。

猶記得一年多前，當時學界還在熱哄哄地討論，應否讓學生使用ChatGPT等生成式AI工具。殊不知它的進化速度遠比想像快得多，今時今日，若學校仍停留於教導學生掌握這些科技工具的層次，恐怕就有點過時脫節了，今天學界要關注的，已是如何善用AI工具推動創新教學，提升學生的學習成效。

拓闊學生國際視野

值得一提的是，教育最終目的是培養學生有批判思考、創造力，以及解決問題的技能，也正如基督教香港信義會啟信學校校長蘇炳輝所言，未來世代要解決的，不止是個人、社會的問題，而是面對全球挑戰。因此，拓闊香港學生的國際視野，同樣是學界未來亟需的工作。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第535期]