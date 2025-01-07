好去處：接受體能智力考驗 提升能力值 星際特工闖AI訓練營 挑戰未來

在「人工智能裝備庫」中，小朋友可利用R'Odyssey AI的動態學習機制，參加與天文太空有關的問答挑戰，當中設有600條AI太空知識，R'Odyssey AI會根據小朋友的年齡、智力水平及成長階段，自動調整問題難度，回答正確率高，更可升級換領不同裝備及服裝，如稀有太空衣、頭盔、糖果等。（楊柏賢攝）

「4D虛擬星際激戰區」內的投影牆會出現不同星體，星際小特工可用手輕拍不同星體，透過虛擬實境技術認識太陽系的行星；而每當警報響起，小朋友都可以在這裏集合，合力拍打投影怪獸，解救太陽系，獲得分數。（楊柏賢攝）

「宇宙能量訓練營」是一個障礙賽區，星際小特工先在場外感應屏拍手帶感應器，看看自己需要蒐集哪幾種寶石，再進入訓練營尋寶，之後回到感應屏遞交，便可提升能力值。（楊柏賢攝）

在 Ganarova Playhouse，小朋友佩戴的手帶感應器能偵測他們身處的位置及活躍程度。小朋友的虛擬角色也會隨着他們的活動和運動量共同成長，遊戲內容因此變得百玩不厭。（楊柏賢攝）

「太空無重力世界」是彈牀區，星際小特工可透過跳彈牀體驗太空的失重環境，或一邊彈跳一邊拍打牆上的感應燈，提升能力值。（楊柏賢攝）

【明報專訊】小朋友們，快來成為星際特工，重拾人類快將消失的創造力與思考能力！全新的室內遊樂場Ganarova Playhouse，以2074年作故事背景，講述那個由AI全面主導的超智能時代，人類在完美的科技照料下，逐漸失去創造力與思考力。為守護未來，小朋友在今天，便要進入星際特工AI訓練營，接受體能、創意思考和解決問題的挑戰，裝備自己！

踏入AI世代，小朋友的遊戲模式也要「進化」！Ganarova是 Ganawawa旗下最新的沉浸式遊樂園品牌，與本地科創企業 AIR Concepts合作，將其最新教育科技平台R'Odyssey中的多項創新AI元素注入遊樂場。入場時，每個小朋友先戴上專屬手帶感應器，輸入年齡、性別和名字後，便會擁有自己的虛擬角色，只要他們在場內玩遊戲如答問題、做任務，或者在場內自由活動，都可以儲得分數或不同力量值，既可升級換領不同裝備及服裝如太空衣、頭盔、糖果等，又可看到自己在智慧、耐力、速度等能力的長短處，就如打遊戲機一樣，完全有別於一般遊樂場的玩法，促使小朋友玩得更積極和投入。

Ganarova AI遊樂場內各大挑戰區域包括「4D虛擬星際激戰區」、「宇宙能量訓練營」、「人工智能裝備庫」、「太空無重力世界」、「AI星際競技場」及「數碼奇幻星球」。小朋友將化身「星際小特工」在各互動遊戲區域內參與各種任務或自由探索，在趣味挑戰中提升體能、智慧及合作能力。場館亦會根據不同節日及潮流不定時更新主題和遊戲任務，讓小朋友每次參與都有新鮮感。

■INFO

Ganarova星際特工AI訓練營

開放時間：中午12:00至晚上9:30

收費：$128起（一位3至12歲小朋友及一位18歲或以上的陪同成人，每節1小時15分鐘）

購票：KKday及Klook

地址：九龍深盛路8號碧海藍天Aeon荔枝角店一樓

網址：rodyssey.com/ganarova

文：顏燕雯

小模特兒：文芊悠

[Happy PaMa 教得樂 第535期]