從心做起的教養：「媽媽，每個人都可以犯錯！」

【明報專訊】某一天，我5歲的女兒（圖）放學回家，在悠然自得的自由玩樂時間，她突然大喊媽媽說：

「媽媽，你知道嗎？每個人都可以犯錯！」

擲地有聲的一句話，讓忙亂中的媽媽醒了過來，準備處理危機。心裏帶點不安地猜想，這是不是女兒在學校犯錯後教師給的評語？她到底犯了什麼錯？會不會影響到……

到底在學校發生了什麼事？

媽媽按捺着一點擔心，讓自己吸了一口氣，慢慢回應她：「你怎麼知道的？」

5歲小人兒滔滔不絕地說了一堆課堂學習和玩樂的情景，最後彷彿最對題的是——她們在科學課小組討論如何可以解難，其他同學信心滿滿地說了好幾個道理，教師逐一分析及討論，她們發現沒有一個人答對……下午，小息時間，某同學估計是沒有看清楚就打開了一道閘，導致另外一名同學失足跌倒在地上，女兒肯定地說：「他是不小心將同學弄跌了！」教師沒有怪責，同學也輕輕處理就完事。然後，她自然地推論出「每個人都可以犯錯的」！

穩住自己 專注當下

「真的嗎？」媽媽安心地回應了，女兒就回去再玩耍。

同時，媽媽也在細味女兒這句話。有趣，「每個人都可以犯錯」其實是中性的句子，為什麼作為家長會有這種反應？其中一個原因是我們的腦袋（特別是爬蟲腦的部分）很多時候都在戒備狀態。原始人類得以繁衍及生存，部分是因為我們有所謂的「危機意識」—— 這個自動設定及快速的反應，讓我們可以逃過危險，增加生存機會。稍等，我們並不是處在隨時都會被猛獸追捕，弱肉強食的石器時代了，而「犯錯」會影響「生存機會」嗎？要這麼多無限延伸的負面思緒嗎？

以上一連串的思緒，我們稱之為「自動導航」—— 一個大腦迴路的機制，讓人類可以快速回應或許有危險的處境。它原先是一個保護機制，增加我們應對危機的反應，可是若我們太過依靠這個自動導航的帶領，會時常感覺不安全及受壓。就如以上故事，只是小女孩的一句說話，媽媽的思緒已去到不同時間線上，包括是不是（過去）犯了錯事和（未來）有什麼影響？

說到這裏會留意到，我們將「當下」遺忘了。小女孩當下說的一句話，我們不妨試着不帶假設和批判，只用最清新的視角（fresh eye）去理解「媽媽，你知道嗎？每個人都可以犯錯！」的意思。

「過去已過去，未來仍未出現，當下是我們僅可以掌握的。」這是靜心修習常提到的一句話。當我們專注當下，細心聆聽孩子的分享，會發現養育孩子，她們都給我們很多智慧！

「對呀，媽媽都在學習做媽媽，我都會犯錯，原來你都會呢！」

文：馬學駿、黃語恩

作者簡介：夫妻育有兩名女兒，將靜心及善養的理念融入親職中；熱愛走訪自然及推動身心靈健康活動。著有《陪孩子學靜心 從心做起的教養》及《生命行者-生命教育教材套》。

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[Happy PaMa 教得樂 第535期]