【明報專訊】近來家中兩兄弟一連串的說話和行為，不禁令我反思，從小給他們灌輸有關水的教育，實在不足。

學生為非洲偏遠地區籌款建水井

記起10多年前，有一個學生小組跟我商量在校內舉辦義賣籌款活動。非牟利機構世界宣明會鼓勵大專生以任何形式，為非洲偏遠地區籌款興建水井，幫助當地人取得清潔食水。當年學生有的公開收集二手物資，有的找食物供應商贊助食品，有的親手製作曲奇餅等，義賣當日所有物資於指定時間內售罄，小組齊心合力，籌得接近8000港元，學生都開心滿足。還記得過了一些日子，我收到由機構寄來的一封信，上面寫着：你們籌得的款項已成功為非洲一條村落興建水井……心情不禁激動起來。

兒子邊冲涼邊思考人生 浪費用水

直至今日，世界宣明會還在繼續推動非洲水利工程的籌款項目。這些未停止的努力讓我們知道，原來每日仍有無數當地孩子需要長途跋涉行走，用上大半天時間才能為一家人取得所需食水，很多人因而喪失上學的機會。對於居住在香港的孩子，水可謂從不缺乏。小兒子中一課程的綜合科學學科教導有關水循環的課題，他得知香港上世紀六七十年代曾實施制水，現在供水則相當充裕，既有自家儲水庫，也有鄰近廣東省提供東江水，在家中只要打開水龍頭，水便自動送上門。但現實中，地球的水資源有限，去年搬家往另一地區後，發覺家中大部分雜費都增加了，當中包括水費。於是我檢視一家人用水的情况，發現小兒子洗澡時間特別長，冲涼房外聽見滴瀝水聲彷彿奔流不息，10分鐘、15分鐘、20分鐘……多少回遲遲未肯出來。我問他為什麼冲涼要那麼久？他回答：「冲涼是一種享受，正常人只會站着冲涼，不懂享受；但我不同，我會坐在冲涼房的地上一邊冲水，一邊思考人生，這種感覺真的很舒服！」於是，我只好一邊感謝他的坦誠分享，一邊思考怎樣再教育這個喜歡冲涼思考人生的青少年珍惜用水。

含糖飲品不健康 助孩子建立飲水習慣

如果一日最少要喝8杯飲料，香港新一代每日所喝的8杯，會是水嗎？以下是小兒子的自述：「早上我會喝水、朱古力奶或阿華田；中午我會喝學校小賣部的樽裝檸檬茶，放學後會買支樽裝冰紅茶；晚上偶爾會喝湯，不過主要都是喝從7仔買的飲料。」我從來沒有教導他去買那些林林總總的含糖飲品，相信他是受到朋輩影響。他由小六開始，放學後會跟同學到便利店買飲料，我想阻止也沒辦法，到現在已成為他的指定動作。早上在家裝滿水的水樽，回家後仍見是滿滿的……水對香港孩子來說，看來毫無吸引力。含糖飲料味道濃，又隨處可買，家長隨心買來喝，孩子也會跟着喝。有研究發現，喝含糖飲料愈多的人，早死於糖尿病、心血管疾病和各種癌症的風險愈高。家長已幾十歲人，可謂過了大半生，大部分人都在感受到身體機能衰退時，方開始懂得注意飲食；孩子們呢？飲用含糖飲料從小成為習慣，他們會有多少年喝？他們年紀尚小，懂得節制嗎？家長後來勸告，他們會聽嗎？

無論是珍惜用水或是飲用食水的習慣，始終都要先由家長做好榜樣，在日常生活中再適時提點孩子。為了地球上稀有的水資源和孩子的飲食健康，我們必須持之以恆。

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

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[Happy PaMa 教得樂 第535期]