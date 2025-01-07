教大GPS：不要混淆國籍、族裔、語言

【明報專訊】印度人來自印度，說印地語；華人來自中國，就一定說華語？現實的情况卻往往複雜得多。國籍、族裔、語言的概念各不相同，我們不應混淆。

家庭語言 決定是否「非華語學生」

曾聽過有一名幼稚園教師形容：「學校有230名學生，非華語小朋友約佔40%，他們有不同的國籍，例如菲律賓、非洲、印度等。」類似的說法很普遍，但讀者能否看到當中的問題？

首先，非洲就像亞洲一樣，是世界七大洲之一，包括很多個國家，例如尼日利亞、坦桑尼亞、南非等。由於非洲不是單一國家，所以是沒有「非洲國籍」的。

其次，學校的非華語學生是印度籍，還是印度裔？國籍是指屬於某個國家、持有該國的護照。族裔則包含兩個意思：「族」是族群歷史、文化、宗教、語言等的認同；「裔」是血緣、共同祖先的後裔子孫。那麼上面教師的說法，是確認了學生的護照是印度籍，還是只想指出學生是非華語人士，以及其文化與血統是印度裔？

教育局對「非華語」的解說是：「家庭常用語言不是中文的學生均歸納為非華語學生。」是故，只要學生在家不是用中文，無論什麼國籍和族裔，皆是非華語，決定條件是家庭語言。因此，假如學生是從加拿大回流的華人，即加拿大籍華裔，只要在家說英語，也屬於「非華語學生」。

認清國籍、族裔 多元文化達社會共融

國籍與族裔的概念並不相同，教師在教學上應重視什麼？就族裔而言，教學內容應包括多元文化、宗教、習俗等。筆者認為非華語和華語學生，都應該互相認識、彼此欣賞非華語文化與中華文化，促進彼此了解。至於國籍，教學內容則應包括國家的象徵如國旗、國歌等。對於教師應多強調非華語學生的國籍（例如加拿大籍、印度籍）？可能眾說紛紜，不過可肯定的是，教師應培養他們對中國包括香港的歸屬感，以加強身分認同，融入社會。

我們能分辨國籍與族裔的概念後，可思考一些學校常用名稱是否適切，例如「外籍英語教師」。NET的全寫是Native English Teacher，即以英語為母語的教師，聘任準則是語言能力，英語是母語或具有母語水平。然而，是否擁有外國護照卻不重要。其實，香港有些以英語為母語的教師，不是從外國而來，而是土生土長的非華語人士，他們的英語能達到母語程度。

另一例子，香港中學文憑試科目有「中國文學」與「英語文學」，很多人卻誤會了後者是「英國文學」。英國文學只包括英國的文學作品，但英文是世界語文，英語文學也包括美國、澳洲、印度等以英文寫作的作品。

全球化使得人們的國籍、族裔、語言的概念逐漸模糊。有香港出生的印度人移居加拿大後，持有加拿大國籍，屬於印度裔，說流利的粵語。生活在多元文化社會，釐清國籍、族裔、語言的概念對社會共融是十分重要的。

文：林浩昌（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第535期]