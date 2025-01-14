家家有禮：與萌爆「醒獅熊貓」打卡

【明報專訊】熊貓熱潮停不了，牠們今次換上新春造型與大家拜個早年！位於沙田的香港最大一站式家居主題商場HomeSquare將推出賀年特備活動「熊遊新春」，包括3個熊貓開運區域「好運滾滾來」、醒獅熊貓打卡裝置及「好運齊來」互動老虎機，讓一家大細與萌爆「醒獅熊貓」打卡合照之餘，齊玩遊戲迎接好運。只要於指定商戶消費滿$200即可參加「好運滾滾來」套圈圈遊戲，一起將好運「套」回家！

此外，商場邀請了本地竹藝師Cindy Tai設計精美的熊貓新春竹藝作品，利用不同顏色的竹篾，編織成一對充滿佳節祝福的「『熊』意綿綿」與「豐『竹』滿滿」熊貓水墨竹編畫，以及「熊貓送福」的「福」字竹揮春新春藝術作品。她更會主持親子竹編扇工作坊，The Point會員只要用500積分，即可換領工作坊參加名額，讓爸媽與孩子一起動手製作屬於自己的招福竹扇迎接新一年。

■INFO

「熊遊新春」新春藝術裝置

日期︰即日至2月9日

時間︰上午11:00至晚上9:00

地點︰HomeSquare L1 中庭

查詢︰2634 0666

■送新年醒獅熊貓麻將套裝及開運福貼利市封

HomeSquare送出新年醒獅熊貓麻將套裝及開運福貼利市封予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額5個，每人可獲上述禮品各1份，（圖2）。有興趣的讀者請於 1 月 17 日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：HomeSquare邀請了哪位本地竹藝師設計熊貓新春竹藝作品？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第536期]