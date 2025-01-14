親子筆陣．超人DadDad：新一年，與孩子制訂新目標

【明報專訊】隨着新年的到來，許多人會反思過去一年得失，並制訂新目標。對於父母來說，這是與孩子共同設定目標的絕佳機會，不僅能幫助他們明確未來的方向，還能培養責任感、自律和解決問題的能力。在這篇文章中，我會分享一些具體例子和方法，特別是在學習英語或畫畫方面。

1. 了解孩子的興趣與需求

在設定目標之前，可以通過日常對話和互動，了解孩子的興趣和需求。例如，孩子對學習英語非常感興趣，經常觀看英語動畫片，你可以問他：「你希望在新的一年學會什麼新的英語單詞或句子？」開放式問題可引導孩子表達自己的想法。假設孩子回應說想學一些有趣的英語歌，那麼這就是一個具體的學習目標了。

2. 設定具體而可行的目標

在了解孩子的興趣後，接下來是設定具體而可行目標。以學習英語歌為例，設定的目標可以是在3個月內，能夠流利地唱出Twinkle, Twinkle, Little Star。這個目標具體、可衡量，並且有明確的時間範圍。

如果你的孩子，像我的女兒Hayley一樣對畫畫感興趣，你可以與他一起設定目標：在這一個月內，完成一幅以「我的夢想」為主題的畫作。這樣的目標不僅能激勵孩子創作，還能讓他們有一個具體的作品展示。

讓孩子感受父母支持

3. 共同制訂計劃

目標設好之後，與孩子共同制訂實現目標的計劃是非常重要的。父母可以與孩子一起規劃每周的學習時間。例如每周二和周四下午4至5時練習英語歌，周末則用來學習新單詞。這樣的具體計劃不僅能幫助孩子保持學習的連貫，還能讓他們更容易實現目標。

在畫畫方面，父母可以與孩子一起制訂創作計劃，例如每周日早上，一起畫畫，先從簡單的素描開始，再逐步嘗試顏色和主題。這種合作的方式能讓孩子感受到支持，並增強創作動力。

4. 提供支持與鼓勵

在孩子努力實現目標的過程中，父母的支持和鼓勵至關重要。當孩子在學習Twinkle, Twinkle, Little Star時，可能會遇到一些難點。父母可以在旁邊耐心傾聽，並給予積極反饋：「你今天的唱歌進步了，發音更清晰了！」

如果孩子在畫畫時遇到困難，父母可以一起分析問題，幫助他找到解決方法，而不是僅指出錯誤。比如，孩子不知如何搭配顏色，父母可以提供一些建議或展示一些例子，這樣不僅能增強孩子自信心，還能讓他們感受到家庭的支持。

5. 定期檢視與調整目標

在實現目標過程中，定期檢視與調整非常重要。父母可與孩子約定每月一次檢討，討論進展情况。父母可以問孩子：「這個月你覺得在英語學習上進展如何？有沒有遇到困難？」通過定期檢討，父母可以及時發現問題，必要時可調整目標難度或方法。如孩子在學習英語歌曲上進展緩慢，父母可以考慮改為學習更簡單的歌曲，或者改變學習方式，讓孩子感受到學習是一種樂趣而非壓力。

引導孩子反思 經驗中學習

6. 重視過程而非結果

父母應該重視過程，而非只關注結果。孩子在追求目標的過程中所學到的東西、所經歷的挫折，往往比結果更加重要。在孩子的畫畫學習中，父母可以引導孩子反思：「今天的畫畫中，你最喜歡哪部分，為什麼？」這樣能夠幫助孩子從經驗中學習，不斷進步。

7. 以身作則

最後，父母應該以身作則，成為孩子的榜樣。如果父母也在新的一年訂立目標，比如學習新語言或畫畫，那麼與孩子分享這些計劃能有良好的示範作用。比如，父母可以告訴孩子：「我希望在這一年裏學會一門新語言，我每周會學習兩次。」孩子看到父母的努力，會更積極去完成自己的目標。

與孩子好好制訂目標是一個值得投入時間和精力的過程，孩子不僅能夠在追求目標中獲得成就感，還能學會如何面對挑戰，培養堅韌不拔的精神和自信心。讓我們在新的一年裏，攜手共進，為孩子的未來打下良好基礎，也從中促進親子關係。

文：陳顯庭（Rio Chan）

作者簡介：註冊社工、註冊教師，育有兩名兒女，女兒有ADHD傾向。過往於NGO工作十多年，大部分時間服務SEN兒童及其家庭，是一名努力追尋夢想的爸爸及繪本作家，曾出版兩本繪本著作——《走進森林的刺寶寶》及《我是閃電蛙》。

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[Happy PaMa 教得樂 第536期]