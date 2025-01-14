善養救未來：小川成海洋——善養村育成札記

【明報專訊】「你們快要搬家，不如今晚帶兩個小朋友過來，好讓你們能專心收拾，打點行裝。」

「你女兒明天第一天到新班房上課，不如讓我們的孩子當學姐，拖着她的手一齊回校，好嗎？」

「這周你們家只有爸爸帶孩子，我們可以多煮一點送過去，讓爸爸照顧得輕鬆一點？」

「噢，路上塞車，請問有人能幫忙接我家兩個孩子放學，並照顧半小時嗎？」

「好感恩大家明白孩子的需要，讓我在他發脾氣時能有空間處理，不用擔心別人的眼光！」

由香港搬到英國，有其他家庭朋友主動的實際支援，讓我們感到既暖心又感激。對我這個跟隨輔助式教養（簡稱善養）的家長及親職輔導工作者而言，《善養小童成大同》原著作者顧樂本（Robin Grille）在書中推崇的善養模式其實是一個推動世界大同的「社會運動」。我們兩夫婦有幸在孩子出生前接觸善養，亦因着社會工作的背景，一直都相信教養不止在核心家庭裏發生。當然，兩口子養育孩子已不是易事，要將之向外推，就真的如書中所述的——締造世界和平（Peaceful World）那層級一樣巨大！

不過，童謠也有道：「一枝竹仔會易折彎，幾枝竹一紮斷折難。」一個善養的家庭，能帶大幾個有愛的孩子；幾個善養的家庭，就能帶出一條大愛的村落！在香港推動共學多年，我們十幾個家庭互相支援，也因為了解不同孩子的脾性和成長步伐，都能有默契地從觀察各人的教養，互相學習、支援與成長，當中感覺連結與安穩。

移居海外 連結新社群共學

移居海外，過往和自己一起努力耕耘善養的家庭不能聚在一起，但我們的初心——為下一代帶來和平、有愛的世界——卻從來未變。在新地方找到教養理念相近的家庭實在有點吃力，特別是當每個家庭都在努力適應新生活時，原來要將小川連成河流真的很難。當我們盡力試着將這「重現」時，一次又一次的跌碰，我感到費力和灰心……

但當我將這心情放下一年多以後，就開始聽到這文章開首的那些溫暖的對話，並感受到背後互相守望和無私的互助精神，大家的互信和投入，以同感心連結起孩子、社區和照顧者，多麼自然和美好呀！

在一個新的社群生活，很少有「長老」及家務助理的協助。對每天要接送孩子兼工作的家長來說已好不容易。施與受雙方都要帶着超愛孩子的心，以及單純擁抱對美好社區、照顧心靈的心思，才能讓豐盈的愛從家庭流出，令這個社群有着一種並非「求人來幫忙」的安全感。始終文化和育兒經驗不一樣，作為家長，單是接送孩子和短暫託兒，我們都會小心安排，好讓家長和小朋友安心及愉快。

能夠了解、包容鄰家孩子的「任性」和「頑皮」，亦能互相尊重大家的教養模式，與鄰居一起堅持一些健康的界線，將小川匯成善養小村，令我在這「異地」感覺安慰、感恩和幸福，多謝你們！水滴成川也許是時機也是緣分，但我們相信每點水滴都是未來成川、成海洋的一個美麗的開始！

教育大同將於1月17日（周五），於中環街市地下舉行教育大同——同感同行十周年活動，屆時將有一系列以同感心為主題的免費講座、展覽與活動，介紹機構理念，與在善養「感．創．做」項目上的工作，詳程請參閱：bit.ly/40pOLXh

文：Svah

作者簡介：和先生具社會工作背景，育有兩名女兒，一家四口在善養村的愛和氣氛學習和成長。近年移居英國，盼以推動幸福社區的專長帶來世界大同！

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第536期]