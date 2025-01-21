本周FOCUS．家家有禮：Pingu鈎織七彩小部屋 暖意無限

【明報專訊】熱愛歷險的人氣企鵝Pingu今個農曆新年帶同整個家族成員由南極洲越洋來到銅鑼灣皇室堡「旅居」，主角Pingu、Pingu爸爸、Pingu媽媽、Pinga（Pingu妹妹）、Pingi（Pingu女朋友）及海獅Robby（Pingu 好朋友）總動員為大家送上「皇室堡×Pingu暖笠笠鈎織雪樂園」，園內設3大玩樂區，其中最矚目的是2米高「七彩鈎織小部屋」，Pingu身上更佩戴了由Happy Yarn創辦人及創意總監劉陳凱韻（甘比）帶領其團隊親自鈎織的「花開富貴利市袋」，非常可愛！另外兩個區域為「趣味滑雪場」及「雪球Pingu滾動中！」，打卡同時更可與一眾企鵝互動。

同場設有期間限定店，發售多款全港首發限定Pingu主題精選產品如抱枕、帆布袋及收納包等。粉絲只要於場內任何商戶以電子貨幣消費滿指定金額或完成指定步驟，即可換領聯乘禮品，包括「五福豐收利市封」、「家有福氣揮春」及「幸福暖意保溫袋」，過一個暖意無限的新春！

■INFO

皇室堡×Pingu暖笠笠鈎織雪樂園

日期︰即日至2月16日

地點︰皇室堡地下中庭

查詢︰2895 0668

■送「幸福暖意保溫袋」及「家有福氣揮春」

皇室堡送出「幸福暖意保溫袋」及「家有福氣揮春」予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額12個，每人可獲上述禮品各一份，（圖2）。有興趣的讀者請於1月24日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：請說出Pingu家族其中一個成員名字。

整理︰顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第537期]