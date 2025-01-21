家家有禮：桃花樹下祈願 福運連連

【明報專訊】新年當然要行桃花運！新城市廣場在今個新春期間，於商場中庭精心製作了一個「桃花開運庭園」，園區以6大花種——桃花、櫻花、茶花、牡丹、繡球花和跳舞蘭打造而成，不僅隱藏了六六無窮的祝福，更寓意新一年好事接二連三，陸續有來。園內更設有4大催旺桃花區域——「漫花嫣然步道」、「幻彩桃花祈願林」、「蝴蝶漫舞花盛放」及「桃花心語林」，大家不妨在4米高幻彩祈願桃花樹下祈求來年桃花運大旺，人緣及貴人運大增！

新城市廣場亦推出一系列催運法寶，包括讓大家自行設計及寫上祝福繪馬的「桃花祈願亭」，以及於場內5大「DIY賀卡祝願站」集印換商戶禮券，或以The Point積分或電子貨幣消費滿指定金額換取「開運福貼利市封」和「如意『桔』祥利市袋」，將滿滿的福運與親朋好友分享。

■INFO

沙田新城市廣場 桃花開運庭園主題裝置

日期︰即日至2月16日

地點︰新城市廣場1期 3樓中庭

查詢︰2608 9329

■送「開運福貼利市封」及「如意『桔』祥利市袋」

沙田新城市廣場送出「開運福貼利市封」及「如意『桔』祥利市袋」予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲上述禮品各一份，（圖2）。有興趣的讀者請於1月24日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「桃花開運庭園」區內有多少款花種？

[Happy PaMa 教得樂 第537期]