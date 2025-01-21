好去處：零距離觸摸恐龍骨 深入巢穴探險 化身古生物學家 探索恐龍奧秘

需另付費參與的VR互動區是一個長約20分鐘的互動歷險旅程，適合3歲以上小朋友及成人參與，大家戴上VR眼鏡後，會一同走入了恐龍世界展開任務，當中看到的影像既真實又美麗，過程亦十分刺激，值得一玩。（賴俊傑攝）

這裏的展品都有詳細的介紹，如大家欣賞暴龍牙齒化石的同時，可從文字了解肉食性（圖）及植食性暴龍牙齒形狀的分別。（賴俊傑攝）

逾2米高的天演枝明龍後肢讓大家可以站在其旁邊一比「高下」，想像一下整隻恐龍站在你身旁時的震撼！（賴俊傑攝）

觸摸恐龍骨：全場唯一可觸摸的恐龍骨乃這條蜥腳類恐龍股骨，讓大小朋友感受一下其質感。大家到場時不妨一摸，看看是否感受到「龍氣」！（賴俊傑攝）

【明報專訊】特別報告：大批1:1實物原大的恐龍最近出現在機場航天城，大小朋友務必抓緊機會，化身成古生物學家，尋找牠們的種種奧秘！在這個恐龍探索之旅，你將會看到超過800件真實恐龍化石，甚至可以與牠們互動，沉浸式進入遠古時代圴恐龍世界。

在香港國際機場航天城11 SKIES舉行的「恐龍時代——恐龍古生物化石科普展」，是一個大型恐龍化石展覽，佔地近3萬平方呎，當中的展品由中國古生物學會全國科普教育基地「崇州天演博物館」提供，並以「密林龍部落」、「沼澤馬戲團」、「翼裝俱樂部」、「有氧深潛者」、「獵食競技場」、「巨龍陰影下」6大恐龍生境呈現，每個展區都有文字為化石及恐龍的生態特色作詳細介紹，遊客亦可以按金借用耳機邊參觀邊聽導賞，就好像在上一課恐龍歷史課。當中不少恐龍化石均是難得一見，如出現於三疊紀的海百合、侏羅紀天演枝明龍尾椎、逾2米高的天演枝明龍後肢等，非常值得細看。

VR沉浸式體驗 與恐龍互動

對年紀小的孩子來說，一些有關恐龍的知識或者比較深奧，但展覽亦為小朋友設置了多個互動體驗區，如以望遠鏡觀看翼龍，按下如電梯的上落按鈕看看在不同水深可以見到的魚龍，或者透過觸屏為恐龍餵食和填色，於趣味中認識恐龍特性。如果想深入探索恐龍世界，更可另附費參加VR體驗「星際龍裔的使命之旅」及恐龍化石挖掘研學體驗，前者為一個20分鐘的VR活動，戴上VR眼鏡後大家可以走進恐龍世界參加任務；後者讓小朋友扮演古生物學家，走進模擬的恐龍巢穴，近距離觀察恐龍蛋的奧秘及挖掘化石，沉浸式感受恐龍世界。

■INFO

恐龍時代——恐龍古生物化石科普展

日期：即日至4月15日

時間：上午10:00至晚上8:00

收費：成人$179起、優惠票（學生、60歲以上長者、殘障人士）$89起；身高1米以下兒童免費。另設親子票、3人家庭門票、4人套票及VR體驗票與恐龍化石挖掘研學體驗票的票價組合

購票：「中旅社」網站（bit.ly/40r1Cs6）

地址：香港國際機場航天城11 SKIES 中庭「繁星匯」

文：顏燕雯

小模特兒：楊天智

[Happy PaMa 教得樂 第537期]