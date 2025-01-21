家家有禮：招財金熊貓陪大家過年

【明報專訊】新年到，本地大熱人物熊貓也要出來跟大家拜年！今年春節，新鴻基地產旗艦商場apm伙拍旅居西班牙藝術家Aleksandr Pushai，在中庭打造1500平方呎的「鴻運熊貓屋」，有6隻大熊貓陪大家過年，包括逾6呎高的招財金熊貓、坐在鴻運屋頂上的調皮大熊貓、一對正在屋前嬉戲的大熊貓兄弟等，好不熱鬧！其中AR鴻運熊貓照相館更可讓大家在鏡頭前化身得意的賀年熊貓吉祥物，拍照後下載跟親朋戚友分享，互贈祝福。

apm也特地把今年新春裝置「鴻運熊貓屋」的一眾熊貓角色，設計一套3款限量版利市封，分別由趣萌大熊貓送上「元寶」、「福氣」及「熱吻」，祝福大家在新一年「恭喜發財」、「心想事成」及「甜蜜美滿」。The Point會員由即日起至1月28日，於商場內以電子貨幣消費滿$300或以上（憑最多兩張即日機印發票及相符的電子貨幣付款存根，每組發票消費金額須達$100或以上），或憑300分，即有機會換領。1月28日前更有新春年宵市集，集齊賀年精品、應節美食、潮流利市封等，大家要把握時間辦年貨了。

■INFO

apm鴻運熊貓屋

日期︰即日至2月16日

時間：中午12:00至晚上11:00

地點：觀塘apm大堂

查詢：3148 1200

■送「鴻運熊貓利市封」及新年禮品

apm送出「鴻運熊貓利市封」及新年禮品予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額5個，每人可獲上述禮品各一份，（圖2）。有興趣的讀者請於1月24日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「鴻運熊貓屋」有多少隻大熊貓陪大家過年？

整理︰陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第537期]